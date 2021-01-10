Bugün seçim olsa kim kazanır?

ÖZEL televizyon kanalları RTL/ntv’nin Trendbarometer adlı kuruluşa ortaklaşa yaptırdığı anketin sonuçları açıklandı. Ankete katılanların yüzde 36’sı CDU’ya destek vereceğini söylerken, koalisyonun küçük ortağı SPD’ye seçmen desteği ise yüzde 14’te kaldı. En son 2017 yılında yapılan federal seçimlerde CDU yüzde 32.9 oy almış ve sandıktan en güçlü parti olarak çıkmıştı. Aynı seçimde SPD’ye çıkan oy oranı yüzde 20.5 olmuştu.

YEŞİLLER İKİNCİ SIRADA

CDU’nun ardından halk desteği en yüksek olan ikinci parti ise Yeşiller. 2017 seçimlerinde yüzde 8.9 oy oranıyla Meclis’e giren Yeşiller’in bugün seçimler olsa alacağı oy oranı yüzde 20. Yabancı ve İslam karşıtı aşırı sağcı AfD’nin halk desteği ise yüzde 8. Bu sonuca göre AfD, 2017 seçimleriyle karşılaştırıldığında yüzde 4 oranında halk desteğini kaybetti. Aynı ankete katılanların yüzde 8’i Sol Parti’yi destekleyeceğini beyan ederken, FDP oy vereceğini açıklayanların oranı ise yüzde 7. FDP 2017 seçimlerinde yüzde 10.7 oy almış, Sol Parti de sandıktan yüzde 9.2 ile meclise girmişti.