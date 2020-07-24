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BERLİN
Haber Giriş: 24.07.2020 - 12:30,Son Güncelleme:

Bugün seçim olsa Birlik Partileri açık ara önde

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Bugün seçim olsa Birlik Partileri açık ara önde
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Alman Birinci Kanalı ARD’nin yaptırdığı anket, bugün seçim yapılsa Hıristiyan Demokrat / Hıristiyan Sosyal Birlik (CDU/CSU) partilerinin sandıktan diğer partilere fark atarak birinci çıkacağını ortaya çıkardı.

ANKETE katılanların yüzde 37’si oyunu CDU/CSU’a vereceğini beyan etti. Hükümetin küçük ortağı Sosyal Demokrat Parti’ye (SPD) oy vereceğini açıklayanların oranı yüzde 14. Böylece iktidarı oluşturan CDU/CSU ve SPD ortaklığının halk desteği yüzde 51’i buldu.
Telefonla yapılan ve bin 79 kişinin katıldığı ankette Yeşiller Partisi ikinci sırada yer aldı. Ankette katılanların yüzde 20’si Yeşillere oy vereceğini söyledi. İslam ve yabancı karşıtı aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) partisine oy vereceğini beyan edenlerin oranı ise yüzde 11. Meclis’te grubu bulunan Sol Parti’ye destek yüzde 7 ve Hür Demokrat Parti’ye (FDP) oy vereceklerini beyan edenlerin oranı ise yüzde 5. Geri kalan yüzde 6 ise Meclis’e giremeyen küçük partilere oy vereceğini beyan etti. 2 Temmuz’da yapılan son anket ile karşılaştırıldığında SPD’nin oy oranı yüzde yüzde iki düştü. AfD ise o günden bugüne desteğini yüzde bir oranında artırdı. Diğer partilere olan destek ise değişmedi.

Bugün seçim olsa Birlik Partileri açık ara önde

 

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