Bugün hangi maçlar var?

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Bundesliga, İtalya Serie A,Fransa Ligue 1, Süper Lig ve Trendyol 1. Lig’de bugün önemli maçlar oynanacak. İspanya LaLiga’da Celta Vigo, Real Betis’i ağırlarken, Athletic Bilbao ise Girona’yı konuk edecek. İtalya Serie A’da ise şampiyonluk mücadelesinin gerisinde kalan Milan, Empoli deplasmanında üç puan arayacak. Torino ve Geno karşı karşıya gelirken zirvenin favorisi Atalanta ise Verona ile oynayacak. Fransa Ligue 1’de ise Nice, Lens, Lille, Le Havre, St. Etienne ve Rennes gibi takımlar sahaya çıkacak.

Peki Bugün kimin maçı var? İşte, 8 Şubat Cumartesi günü oynanacak maçlar…

SÜPER LİG

16:00 Kayserispor - Konyaspor

19:00 Sivasspor - Beşiktaş

TRENDYOL 1. LİG

13:30 Iğdır FK - Pendikspor

13:30 Yeni Malatyaspor - Erzurumspor FK

16:00 Adanaspor - Manisa FK

16:00 Sakaryaspor - Çorum FK

19:00 Kocaelispor - Amed SK

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İSPANYA LALİGA

16:00 Celta Vigo - Real Betis

18:15 Athletic Bilbao - Girona

20:30 Las Palmas - Villarreal

23:00 Real Madrid - Atlético Madrid

İTALYA SERİE A

17:00 Hellas Verona - Atalanta

20:00 Empoli - Milan

22:45 Torino - Genoa

FRANSA LİGUE 1

19:00 Nice - Lens

21:00 Lille - Le Havre

23:05 Saint-Etienne - Rennes

ALMANYA Bundesliga

17:30 Hoffenheim - Union Berlin

17:30 Borussia Dortmund - Stuttgart

17:30 Wolfsburg - Bayer Leverkusen

17:30 Mainz 05 - Augsburg

17:30 Freiburg - Heidenheim

20:30 Mönchengladbach - Eintracht Frankfurt

PORTEKİZ LİGA

21:00 Benfica- Moreirense