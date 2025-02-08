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Bugün hangi maçlar var?

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#AVRUPADAN HABER#Bugün Hangi Maçlar Var#BUNDESLİGA
Bugün hangi maçlar var
Oluşturulma Tarihi: Şubat 08, 2025 09:11

8 Şubat Cumartesi günü oynanacak maçların programı belli oldu. Trendyol Süper Lig’de bugün iki önemli karşılaşma futbolseverleri bekleyecek. Sivasspor, Beşiktaş, Kayserispor, Konyaspor gibi takımlar sahaya çıkacak. İspanya’da ise sonucu merakla beklenen Madrid derbisinde Real Madrid ve Atletico Madrid sahaya çıkacak. Portekiz Liga’da şampiyonluk mücadelesi veren Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü’nün takımı ise Moreirense’yi konuk edecek. Peki Bugün hangi maçlar var, saat kaçta? İşte, günün maçları…

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Bundesliga, İtalya Serie A,Fransa Ligue 1, Süper Lig ve Trendyol 1. Lig’de bugün önemli maçlar oynanacak. İspanya LaLiga’da Celta Vigo, Real Betis’i ağırlarken, Athletic Bilbao ise Girona’yı konuk edecek. İtalya Serie A’da ise şampiyonluk mücadelesinin gerisinde kalan Milan, Empoli deplasmanında üç puan arayacak. Torino ve Geno karşı karşıya gelirken zirvenin favorisi Atalanta ise Verona ile oynayacak. Fransa Ligue 1’de ise Nice, Lens, Lille, Le Havre, St. Etienne ve Rennes gibi takımlar sahaya çıkacak.

Peki Bugün kimin maçı var? İşte, 8 Şubat Cumartesi günü oynanacak maçlar…

SÜPER LİG
16:00 Kayserispor - Konyaspor
19:00 Sivasspor - Beşiktaş

TRENDYOL 1. LİG
13:30 Iğdır FK - Pendikspor
13:30 Yeni Malatyaspor - Erzurumspor FK
16:00 Adanaspor - Manisa FK
16:00 Sakaryaspor - Çorum FK
19:00 Kocaelispor - Amed SK

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İSPANYA LALİGA
16:00 Celta Vigo - Real Betis
18:15 Athletic Bilbao - Girona
20:30 Las Palmas - Villarreal
23:00 Real Madrid - Atlético Madrid

İTALYA SERİE A
17:00 Hellas Verona - Atalanta
20:00 Empoli - Milan
22:45 Torino - Genoa

FRANSA LİGUE 1
19:00 Nice - Lens
21:00 Lille - Le Havre
23:05 Saint-Etienne - Rennes

ALMANYA Bundesliga
17:30 Hoffenheim - Union Berlin
17:30 Borussia Dortmund - Stuttgart
17:30 Wolfsburg - Bayer Leverkusen
17:30 Mainz 05 - Augsburg
17:30 Freiburg - Heidenheim
20:30 Mönchengladbach - Eintracht Frankfurt

PORTEKİZ LİGA
21:00 Benfica- Moreirense

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#AVRUPADAN HABER#Bugün Hangi Maçlar Var#BUNDESLİGA

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