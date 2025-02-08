Bugün hangi maçlar var?

Güncelleme Tarihi:
Bundesliga, İtalya Serie A,Fransa Ligue 1, Süper Lig ve Trendyol 1. Lig’de bugün önemli maçlar oynanacak. İspanya LaLiga’da Celta Vigo, Real Betis’i ağırlarken, Athletic Bilbao ise Girona’yı konuk edecek. İtalya Serie A’da ise şampiyonluk mücadelesinin gerisinde kalan Milan, Empoli deplasmanında üç puan arayacak. Torino ve Geno karşı karşıya gelirken zirvenin favorisi Atalanta ise Verona ile oynayacak. Fransa Ligue 1’de ise Nice, Lens, Lille, Le Havre, St. Etienne ve Rennes gibi takımlar sahaya çıkacak.
Peki Bugün kimin maçı var? İşte, 8 Şubat Cumartesi günü oynanacak maçlar…
SÜPER LİG
16:00 Kayserispor - Konyaspor
19:00 Sivasspor - Beşiktaş
TRENDYOL 1. LİG
13:30 Iğdır FK - Pendikspor
13:30 Yeni Malatyaspor - Erzurumspor FK
16:00 Adanaspor - Manisa FK
16:00 Sakaryaspor - Çorum FK
19:00 Kocaelispor - Amed SK
İSPANYA LALİGA
16:00 Celta Vigo - Real Betis
18:15 Athletic Bilbao - Girona
20:30 Las Palmas - Villarreal
23:00 Real Madrid - Atlético Madrid
İTALYA SERİE A
17:00 Hellas Verona - Atalanta
20:00 Empoli - Milan
22:45 Torino - Genoa
FRANSA LİGUE 1
19:00 Nice - Lens
21:00 Lille - Le Havre
23:05 Saint-Etienne - Rennes
ALMANYA Bundesliga
17:30 Hoffenheim - Union Berlin
17:30 Borussia Dortmund - Stuttgart
17:30 Wolfsburg - Bayer Leverkusen
17:30 Mainz 05 - Augsburg
17:30 Freiburg - Heidenheim
20:30 Mönchengladbach - Eintracht Frankfurt
PORTEKİZ LİGA
21:00 Benfica- Moreirense