Süper Lig ve Milli Takım dışında da dünya futbolunu takip edenler, günün maç takvimini merak ediyor.
Hazırlık maçları dahil olmak üzere yayınlanan her karşılaşmayı izlemek isteyenler, "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunu araştırıyor.
Maç heyecanını yaşamak isteyen futbolseverler, bu soruların cevaplarını net bir şekilde öğrenmek istiyor.
Peki, Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?
11:45 Melbourne City - Perth Glory Avustralya A Ligi Bein Sports 2, Bilyoner TV
13:00 Daejeon Citizen - Gangwon Güney Kore K-League Bilyoner TV
17:00 Manchester Utd - Young Boys UEFA Gençlik Ligi UEFA.tv Exxen
18:00 Salzburg - Sevilla UEFA Gençlik Ligi UEFA.tv
19:00 Rijeka - Osijek Hırvatistan 1. Ligi Bilyoner TV
19:00 NK Celje - O. Ljubljana Slovenya 1. Ligi Bilyoner TV
20:45 Juventus - Malmö UEFA Şampiyonlar Ligi CBC Sport Exxen
20:45 Zenit - Chelsea UEFA Şampiyonlar Ligi Exxen
20:45 Servette - Wolfsburg UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi DAZN Youtube
20:45 Zhytlobud - PSG UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi DAZN Youtube
22:45 Livingston - Hibernian İskoçya Premier Lig Bilyoner TV
22:45 Milton Keynes - Plymouth İngiltere EFL League 1 Bein Sports 2
23:00 Atalanta - Villarreal UEFA Şampiyonlar Ligi Exxen
23:00 Bayern Münih - Barcelona UEFA Şampiyonlar Ligi CBC Sport, Exxen
23:00 Benfica - Dinamo Kiev UEFA Şampiyonlar Ligi Exxen
23:00 Manchester United - Young Boys UEFA Şampiyonlar Ligi Exxen
23:00 Salzburg - Sevilla UEFA Şampiyonlar Ligi Exxen
23:00 Wolfsburg - Lille UEFA Şampiyonlar Ligi Exxen
23:00 Chelsea - Juventus UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi DAZN Youtube
23:00 Breidablik - Real Madrid UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi DAZN Youtube