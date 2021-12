Haberin Devamı

Süper Lig ve Milli Takım dışında da dünya futbolunu takip edenler, günün maç takvimini merak ediyor.

Hazırlık maçları dahil olmak üzere yayınlanan her karşılaşmayı izlemek isteyenler, "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunu araştırıyor.

Maç heyecanını yaşamak isteyen futbolseverler, bu soruların cevaplarını net bir şekilde öğrenmek istiyor.

Peki, Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?

11:30 Tigers FC - APIA Tigers Avustralya Federasyon Kupası Bilyoner TV

13:00 Giresunspor - Ankara Demir Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) A Spor

15:00 Ankaragücü - Nazilli Bld. Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) Konferans Yayın A Spor

15:00 Y.Malatyaspor - Akhisarspor Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) Konferans Yayın A Spor

17:00 Göztepe - Kahta 02 Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) A Spor

19:00 Konyaspor - Vanspor Ziraat Türkiye Kupası (ZTK)

20:30 Torino - Empoli İtalya Serie A S Sport Plus, S Sport 2, Bilyoner TV

20:45 AZ Alkmaar - Fortuna Sittard Hollanda Eredivisie Bilyoner TV

21:00 Gaziantep FK - Sakaryaspor Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) A Spor

22:00 Guabira - Royal Pari Bolivya Premier Ligi Bilyoner TV

22:00 Real Potosi - Independiente Petroleros Bolivya Premier Ligi Bilyoner TV

22:30 Tottenham - Brentford İngiltere Premier Lig S Sport Plus

22:45 Lazio - Udinese İtalya Serie A S Sport Plus, S Sport 2, Bilyoner TV

22:45 Celtic - Hearts İskoçya Premier Lig S Sport Plus, Bilyoner TV

22:45 Standard Liege - Beerschot Belçika Kupası Tivibu Spor 2, Bilyoner TV

23:00 Ajax - Willem II Hollanda Eredivisie Bilyoner TV

23:15 Manchester Utd - Arsenal İngiltere Premier Lig S Sport, S Sport Plus