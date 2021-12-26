Buckingham Sarayı’nda son bir yılda 13 tutuklama

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Yeni verilere göre, Kraliçe II. Elizabeth’in Birleşik Krallık’taki Londra ikametgâhı Buckingham Sarayı ve çevresinde son 12 ayda 13 tutuklama yapıldı.
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BİLGİ edinme yasası uyarınca yapılan başvuruya verilen yanıtta, tutuklamaların uyuşturucunun etkisi altında araç kullanma, otomobil hırsızlığı, çalıntı mal bulundurmanın da aralarında olduğu çeşitli suçlamalarla yapıldığı belirtildi. Ekim 2020 ve Ekim 2021 döneminde ise saraya kaçak girmeye çalışan dört kişi tutuklandı. Aynı dönemde üç tutuklama da mala zarar vermekten yapıldı.
KRALİÇE SARAYDA DEĞİLDİ İki tutuklama ise Kraliçe’nin ikametgâhına yakın bir yerde bıçak taşınması suçundan yapıldı. Tehlikeli araç kullanma, polisin dur ihtarına uymama ve uyuşturucu bulundurmak da diğer tutuklamalardaki suçlar. Londra Metropolitan Polis Teşkilatı’ndan yapılan açıklamada, bazı tutuklulara birden çok suçlama yöneltildiği ve tutuklama yerinin, suçun işlendiği yer olmayabileceği kaydedildi. Ancak bu suçların işlendiği dönemde Kraliçe 2. Elizabeth Buckingham Sarayı’nda değildi. Kraliçe, pandeminin büyük bölümünü Windsor Kalesi’nde geçirdi.
WINDSOR SARAYI’NDA TUTUKLAMA Kraliçe, eşi Philip’in nisan ayında ölümünden bu yana Windsor’da ve Noel tatilini de orada geçiriyor. Son olarak Windsor Sarayı’na girmeye çalışan ve silah taşıdığı belirtilen 19 yaşındaki bir erkek tutuklandı. Buckingham Sarayı, dünyanın en güvenli yerlerinden biri. Güvenlik kameraları ve 24 saat silahlı muhafızlar tarafından korunuyor. Buna karşın, geçmişte Saray’da birçok olay yaşandı. En ünlüsü de 1982 yılında Michael Fagan’ın uyurken Kraliçe’nin yatak odasına kadar girebilmesiydi.