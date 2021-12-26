Buckingham Sarayı’nda son bir yılda 13 tutuklama

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BİLGİ edinme yasası uyarınca yapılan başvuruya verilen yanıtta, tutuklamaların uyuşturucunun etkisi altında araç kullanma, otomobil hırsızlığı, çalıntı mal bulundurmanın da aralarında olduğu çeşitli suçlamalarla yapıldığı belirtildi. Ekim 2020 ve Ekim 2021 döneminde ise saraya kaçak girmeye çalışan dört kişi tutuklandı. Aynı dönemde üç tutuklama da mala zarar vermekten yapıldı.