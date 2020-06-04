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Haber Giriş: 04.06.2020 - 11:02,Son Güncelleme:

Bu ziynetlerin sahibi nerede!

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Bu ziynetlerin sahibi nerede!
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Almanya’nın Aachen kentinde yaklaşık iki ay önce bir bahçede gömülü halde bulunan ziynet eşyalarının sahibi hâla bulunamadı. Polis, küpe, yüzük, saat ve benzeri değerli eşyaların sahibine ulaşmak için internet üzerinden fotoğraf paylaştı. 

AACHEN yakınlarındaki Stolberg’de yaşayan bir kadın mart ayında bahçesinde kazı çalışması yaptığı sırada toprağın altında gömülü ziynet eşyalarını bulmuştu. Çok sayıda yüzük, saat, kolye ve benzeri değerli eşyanın bulunduğu torbayı ise polise teslim etmişti. İnceleme başlatan polis ziynet eşyaların çalınması veya kaybolmasıyla ilgili herhangi bir başvurunun emniyet kayıtlarında olmadığını tespit etmişti. Polis, ziynet eşyalarının çalındığını, hırsız veya hırsızların torbayı toprağa gömdüğünden hareket ediyor. Aachen polisi ziynet eşyaların kime ait olduğuyla ilgili bilgisi olanların 02402 / 957733323 numaralı telefonu arayıp bilgi vermesini istedi.

 

 

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