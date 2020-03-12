Bu yılki başarı ödülleri Aylin ve İbrahim’in!

BU yılki başarı ödülünü Berlin’de Hermann Hesse Lisesi’ni 1.5 notla bitiren İbrahim Gezer ve Paul Natorp Lisesi’ni 1.3 notla tamamlayan Aylin Rietmüller aldı. Berlin Başkonsolosluk binasında yapılan ödül töreninde konuşan Başkonsolos Olgun Yücekök, öğrencileri tebrik ederek, “Staj çok önemli. En azından hangi işin size uygun olmadığını anlarsınız. Mutlaka başka ülkelere gidin ve farklı kültürleri de tanıyın” dedi. Eğitim Müşaviri Prof. Dr. Cemal Yılmaz da eğitimde ailelerin rolünün önemli olduğunu vurguladı. Aylin Rietmüller, öğrenimine Freiburg Üniversitesi Sanat ve Kültür Bilimleri’nde devam ederken İbrahim Keser ise Berlin Teknik Üniversitesi’nde Makine Mühendisliği’nde öğrenim görüyor. İbrahim Gezer rahatsızlığı nedeniyle törene katılamadığı için ödülünü annesi Yeliz Gezer aldı.

KORONA ÖNLEMİ

Koronavirüs nedeniyle Almanya’daki 13 başkonsolosluklara zorunlu olmadıkça refakatçı kabul edilmeyecek. Randevu saatinden önce konsolosluklara gelenler içeriye alınmayacak. Rahatsızlığı olanların işlemleri için başkonsolosluklara gelmemeleri çağrısı da yapıldı.