“AŞILARIN onay alması konusunda ben çok iyimserim. Onay sürecini olabildiğince yapıcı ve gerekli özeni göstererek yürütmek için tüm olanakları kullanıyoruz. Sürecin hızlı işlemesi için de çaba sarfediliyor. Kimseye taviz vermeyeceğiz. Bu yılın sonunda veya gelecek yılın başında onayların alınabileceğini bekleyebiliriz. Ancak kullanım konusunda hangi gruplara öncelik verileceğine Robert Koch Enstitüsü karar verecek. Ben bunun gelecek yıl konuşulacağını düşünüyorum. Nüfusun büyük bölümünün de aşıyı alacağına inanıyorum. İnsanlar, Almanya’nın büyük oranda aşıya ihtiyacının olduğunu varsayıyor. İlk klinik denemelerinin başında çok talep aldık. Ayrıca insanlar koronavirüsün sonuçlarının ne olduğunun bilincinde. Herkes Kovid-19 salgınının ağır sonuçlarını biliyor, hatta ölümlere yol açtığının da farkında.” Cichutek, aşının tüm etkilerinin ancak geniş kitlelerle kullanıldıktan sonra anlaşılabileceğinin de altını çizdi.