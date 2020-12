Bu yıl Schwandorf’ta anma yok!

ALMANYA’NIN Schwandorf kentinde 17 Aralık 1988’de aşırı sağcı Josef S. tarafından kundaklanan Habermeier adındaki evde hayatını kabeden Fatma-Osman Can çifti, oğulları Mehmet Can ve Alman Jürgen Hübener için her yıl düzenlenen anma töreni bu yıl, korona salgınından dolayı Almanya’da yarın yürürlüğe girecek olan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle iptal edildi.

BELEDİYE BAŞKANI GİDECEK

Belediye meclisinde alınan iptal kararından dolayı duymuş olduğu üzüntüyü dile getiren Schwandorf Büyükşehir Belediye Başkanı Andreas Feller, kendisinin buna rağmen olayın yaşındığı yere gidip buraya dikilen anıtın önüne çiçek bırakıp dua edeceğini bildirdi. Nürnberg Başkonsolosu Serdar Deniz’in de, bir çiçekle saygı duruşunda bulunacağı belirtildi.

ACISI HİÇ DİNMİYOR

Bilindiği gibi Almanya’da ilk kundaklamada hayatlarını kaybeden Can ailesinin kızları Leyla Kellecioğlu, evli olduğıu için ayrı bir evde bulunuyordu. Kellecioğlu’nun acısı hiç dinmiyor.