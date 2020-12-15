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Avrupa
Taner TÜZÜN / NÜRNBERG
Haber Giriş: 15.12.2020 - 12:12 | Son Güncelleme:

Bu yıl Schwandorf’ta anma yok!

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Bu yıl Schwandorf’ta anma yok!
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32 yıl önce aşırı sağcı Josef S. tarafından kundaklanan evde hayatını kaybeden Fatma-Osman Can çifti ve oğulları Mehmet Can ile Alman Jürgen Hübener için her yıl düzenlenen anma töreni bu yıl, yarın yürürlüğe girecek sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle yapılamayacak.

ALMANYA’NIN Schwandorf kentinde 17 Aralık 1988’de aşırı sağcı Josef S. tarafından kundaklanan Habermeier adındaki evde hayatını kabeden Fatma-Osman Can çifti, oğulları Mehmet Can ve Alman Jürgen Hübener için her yıl düzenlenen anma töreni bu yıl, korona salgınından dolayı Almanya’da yarın yürürlüğe girecek olan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle iptal edildi.

Bu yıl Schwandorf’ta anma yok

BELEDİYE BAŞKANI GİDECEK
Belediye meclisinde alınan iptal kararından dolayı duymuş olduğu üzüntüyü dile getiren Schwandorf Büyükşehir Belediye Başkanı Andreas Feller, kendisinin buna rağmen olayın yaşındığı yere gidip buraya dikilen anıtın önüne çiçek bırakıp dua edeceğini bildirdi. Nürnberg Başkonsolosu Serdar Deniz’in de, bir çiçekle saygı duruşunda bulunacağı belirtildi.

ACISI HİÇ DİNMİYOR
Bilindiği gibi Almanya’da ilk kundaklamada hayatlarını kaybeden Can ailesinin kızları Leyla Kellecioğlu, evli olduğıu için ayrı bir evde bulunuyordu. Kellecioğlu’nun acısı hiç dinmiyor.

 

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