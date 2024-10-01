Bu yıl kutlamaların merkezi Schwerin olacak

Haberin Devamı

KUTLAMALAR, her yıl farklı bir eyalette gerçekleşiyor. 2-4 Ekim tarihleri arasında Schwerin’de çeşitli etkinlikler, müzik performansları, gastronomi tanıtımları ve sosyal etkinlikler gerçekleştirilecek. Schwerin Kalesi, bu yılki kutlamaların merkezi olacak ve özellikle akşamları yapılacak ışık gösterileri katılımcıları büyüleyecek. Bunun yanı sıra Berlin’de de birleşmenin sembolü olan Berlin Duvarı’nın yıkılışının 35’inci yıl dönümü dolayısıyla çeşitli anma etkinlikleri düzenlenecek. Özellikle East Side Gallery ve Checkpoint Charlie gibi tarihi yerler, ziyaretçilere açılarak Berlin’in bölünmüş geçmişi hakkında bilgi sunacak. Ayrıca ‘Berlin Duvarı Yolu’ adlı yürüyüş ve bisiklet rotası, ziyaretçilere duvarın geçtiği yerleri gezme imkânı verecek.

Haberin Devamı





‘ALMAN BİRLİĞİ GÜNÜ’

3 Ekim 1990’da Doğu Almanya’nın (Alman Demokratik Cumhuriyeti) Batı Almanya’ya (Federal Almanya Cumhuriyeti) katılmasıyla resmen gerçekleşen bu birleşme, Berlin Duvarı’nın yıkılmasından yaklaşık bir yıl sonra gerçekleşti. Bu olay, Soğuk Savaş’ın sona ermesi ve Avrupa’nın yeniden şekillenmesinde kilit bir rol oynadı. 1961’de inşa edilen Berlin Duvarı’nın yıkılması, Almanya’da ve dünyada büyük yankı uyandırdı ve birleşme sürecini hızlandırdı. Doğu Almanya’daki ekonomik ve siyasi çöküşün ardından iki Almanya arasında başlayan müzakereler, 1990 yılında ‘İki Artı Dört Anlaşmaları’ ile sonuçlandı. Bu anlaşmalar, birleşmenin uluslararası boyutlarını düzenledi ve 3 Ekim 1990’da Almanya resmen birleşti. Birleşme günü, artık Almanya’da ve yurt dışı temsilciliklerinde ‘Tag der Deutschen Einheit’ (Alman Birliği Günü) olarak kutlanıyor ve ulusal bir bayram olarak kabul ediliyor.