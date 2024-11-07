‘Bu yıl en sıcak yıl olabilir!’

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COPERNICUS, 2024 yılı boyunca sıcaklıkların sanayi öncesi döneme göre en az 1.55 derece yüksek olabileceğini öngörüyor. Geçen yıl bu artış 1.48 dereceydi. Bu yükseliş üzerine Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri António Guterres, “iklim çöküşü” terimini kullanarak durumun ciddiyetine dikkat çekmişti. Oxford Üniversitesi’nden iklim bilimci Steve Smith, 1.5 derecenin güçlü bir sembolik anlam taşıdığını belirtirken, uzmanlar bu seviyenin aşılmasını henüz net bir ölçüt olarak kabul etmiyor. Bu konuda, bazı politikacılar 20 yıl boyunca bu eşiğin aşıldığı bir dönem olmadan hedefin aşıldığının söylenemeyeceğini ifade ediyor. Ancak Geomar Helmholtz Okyanus Araştırmaları Merkezi’nden Prof. Mojib Latif’e göre, böylesi bir ölçüt “yanıltıcı” olabilir.

DENİZ VE ATMOSFER SICAKLIKLARINDA REKOR

2024 yılı boyunca gözlenen ısınma sadece kara sıcaklıklarında değil, okyanuslarda da ciddi bir artış gösterdi. Copernicus’un verilerine göre, ekim ayındaki deniz yüzeyi sıcaklıkları, tarihteki en yüksek ikinci seviyeye ulaştı ve bu durum atmosfer sıcaklıkları ile paralellik gösteriyor. Alfred Wegener Enstitüsü’nden iklim fizikçisi Helge Gößling, okyanusların dünyanın yüzeyinin yüzde 71’ini kapladığını ve okyanuslardaki sıcaklığın atmosfere yayılarak kara iklimlerini de etkilediğini vurguladı.

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2024 YILI İÇİN ENDİŞE VERİCİ BEKLENDİLER

Copernicus, sıcaklıkların bu eğilimde devam etmesi halinde 2024’ün de en sıcak yıllardan biri olacağı uyarısında bulunuyor. İklim bilimciler, dünya genelinde bu sıcaklık artışının devam etmesinin aşırı hava olaylarını daha da şiddetlendireceğini belirtiyor. Net sıfır emisyon hedeflerine ulaşılmadıkça küresel sıcaklıkların artmaya devam edeceğini belirten uzmanlar, dünya genelinde çok daha sık ve yoğun hava olaylarının yaşanabileceği konusunda uyarıda bulunuyorlar.