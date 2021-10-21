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HABERLERAvrupa Haberleri

Bu yıl emekli olanlara kötü haber!

#Koronavirüs #AVRUPADAN HABERLER#Almanya
Bu yıl emekli olanlara kötü haber

Almanya, koronavirüs krizi sonrası yükselen enflasyon ve sanayi üretimindeki düşüşü konuşurken, şimdi de emeklilere vergi artışı gündeme geldi.

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ALMANYA’da 2021’den itibaren emekli olanlar 10 yıl öncesine göre 4 kat daha fazla gelir vergisi ödeyecek. Buna göre 1500 euro brüt emekli maaşı alan bir kişiden yılda yaklaşık 454 euro gelir vergisi kesilecek. 10 yıl önce ise aynı brüt maaştan yılda toplam 110 euro gelir vergisi kesiliyordu. Emekli maaşlarındaki vergi kesintileri Federal Maliye Bakanlığı verilerine göre açıklandı. Buna göre 2021 yılında emekli olup ayda 1700 euro brüt maaş alan bir kişiden yılda toplam 807 euro gelir vergisi kesilecek. 2011’da kesinti 336 euro’ydu. En az kesinti ise 1200 euro ve daha altı emekli maaşlarından yapılacak. Bu maaş kategorisindeki emekliler 27 euro gelir vergisi ödeyecek.

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#Koronavirüs #AVRUPADAN HABERLER#Almanya

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