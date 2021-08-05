‘Bu yangınlar bizi çok üzdü’

ALMANYA’ya dönmek için yola çıkan Birol Bozkurt, geri dönüş yolculuğunun buruk geçtiğini söyledi: “Bir aydır vatanımızdaydık, güzel bir şekilde gezdik, gördük. Ancak bu son günlerde yaşanan yangınlar bizi çok üzdü. Allah vatanımıza yardım etsin. Bir sene boyunca özlemle gelmeyi bekliyoruz, bizim de zamanımız 4-5 haftayla kısıtlı. İnsan akrabalarını bırakıp dönerken üzülüyor. Benim yaşlı bir babaannem var, atalarımızı, dedelerimizi burada bırakıp dönmek biraz üzüyor ama bizim de ekmek teknemiz yurt dışında.”

‘GELECEK YILI BEKLİYORUZ’

Ailesiyle Fransa’ya dönen Doğan Oktay ise akrabaları ve sevdikleriyle güzel bir tatil geçirdiklerini ifade etti. Her yıl tatil dönüşlerinde aynı hüznü yaşadıklarını vurgulayan Oktay, “Memleketimiz çok güzel. Bu yangın bizi çok üzdü. Elimizden gelen maddi ve manevi desteği vermeye hazırız” diye konuştu. Güvenç Ekizoğlu da sevinçle gittikleri Türkiye’den büyük hüzünle ayrıldıklarını, gelecek yılın tatil dönemini sabırsızlıkla beklediklerini dile getirdi.