‘Bu virüs çok acımasız vuruyor’

SAĞLIK Bakanı Jens Spahn, Robert Koch Enstitüsü Başkanı Prof Lothar Wieler ve aşı izninden sorumlu Paul Ehrlich Enstitüsü Başkanı Prof Klaus Cichutek yılbaşı öncesi Berlin’de ortak bir basın toplantısı düzenledi. Sağlık Bakanı Spahn, Almanya’da bir günde bin 129 kişinin virüsten hayatını kaybettiğine atfen “1129 aile yeni yıla yaslı girecek. Bu sayılar virüsün ne kadar acımasız vurduğunu gösteriyor. Ancak bu virüse karşı aşı bulunmuş olmasına ve aşıya başlanmış olmasına da sevinelim” diye konuştu.

‘SEYAHATTEN KAÇININ’

Robert Koch Enstitüsü Başkanı Prof. Wieler, “Aşı kampanyasına rağmen gelecek aylarda da sosyal mesafe, temas, hijyen ve havalandırma kurallarına uymak, sosyal teması kısıtlamak gerekir” dedi. Yılbaşı tatili nedeniyle seyahatten kaçının çağrısında bulunan Prof. Wieler, “Virüsün rüzgârını hep birlikte keselim” dedi.

‘AYLAR ALACAK’

Çok sayıda insanın aşı olmasının aylar alacağını belirten Prof. Wieler, aşı seferberliğinin aşıdan sonra herkesin korunacağı anlamına gelmediğini, aşının virüsün bulaşmasını ne kadar önleyeceğinin de açık olmadığını kaydetti. Paul Ehrlich Enstitüsü Başkanı Prof. Cichutek, Prof. Uğur Şahin ve Özlem Türeci’nin geliştirdiği aşının çok güvenli ve etkili bir aşı olduğunu vurguladı.