CDU Genel Başkanı ve Federal Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer, “Cinsel suçlar işleyenlerle bunlara yardım edenlere mümkün olan en ağır cezanın verilmesini sağlamalıyız. Çocuklara yönelik cinsel suçlar işleyenlere sıfır tolerans tanınmalı. Elbette onlara yardım edelere de acımamalı” dedi. Kramp-Karrenbauer, partisinin başkanlık divanında yaptığı açıklamalarda en basit hırsızlıkların bile cinsel saldırıda bulunanlardan daha ağır ceza aldığına da dikkat çekti. Kramp-Karrenbauer, “Bu suçların işlendiği ülkeyle kimse gurur duymaz” dedi.

BAKANLIK TEMKİNLİ

CDU Genel Başkan Yardımcısı Thomas Strobl de dünyadaki en iğrenç şeyin çocuklara yönelik cinsel saldırı ve çocuk pornografisi olduğunu belirterek, hükümet ortakları SPD ile görüşülüp ceza yasalarının ağırlaştırılacağını belirtti. CDU cezaların ağırlaştırılmasını gündeme getirirken, Federal Adalet Bakanlığı ise yürürlükteki cezaların yeteri kadar ağır olduğunu belirterek, açıklamalara temkinli yaklaştı. Bakanlık sözcüsü, Almanya’da en ağır cezaların cinsel suçlulara verildiğini kaydederken, geçtiğimiz günlerde sonuçlanan bir davada çocuklara cinsel saldırıda bulunan bir suçlunun 13 yıl hapis cezası almasını hatırlattı.