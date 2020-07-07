Bu sonuçlarlarla şampiyon Trabzonspor
Süper Lig’de geride kalan 30 hafta itibariyle Başakşehir’le Trabzonspor şampiyonluk yarışında yalnız kalmış gözüyor. Puan sıralamasında ilk 6’da yer alan takımların birbirleriyle olan mücadelelerinde hangi sonuçlar alındı ve bu sonuçlarla devlerin puan durumu nasıl olurdu? Sizler için derledik.
Süper Lig Cemil Usta sezonu açılış haftasında Sivasspor sahasında ağırladığı Beşiktaş’ı 3-0’lık net bir skorla mağlup ederek hanesine 3 puan yazdırdı. Süper Lig’in 2. Haftasının zorlu mücadelesi ise, Başakşehir – Fenerbahçe karşılaşmasıydı sarı lacivertli ekip bu zorlu mücadeleyi 2-1 kazanarak 3 puanın sahibi oldu. Süper Lig’in ilk dev maçı 3. Haftada oynandı ve Fenerbahçe sahasında konuk ettiği Trabzonspor’la berabere kaldı.
4. Haftanın önemli maçında, Başakşehir Sivasspor’la yenişemedi ve sahadan 1-1’lik sonuç çıktı.
5. Haftada Sivasspor Trabzonspor’u 2-1 mağlup edip evine gönderirken, Beşiktaş sahasında konuk ettiği Başakşehir’le 1-1 berabere kaldı.
İki dev derbiye sahne olan 6. Haftada Galatasaray’ın konuğu Fenerbahçe, Trabzonspor’un konuğu ise Beşiktaş’tı Galatasaray’la Fenerbahçe 1-1 berabere kalarak yenişemezken Akyazı’da fırtına kopmuş Trabzonspor sahadan 4-1 galip ayrılmıştı. Süper Lig’in 8. Haftasında Galatasaray sahasında misafir ettiği Sivasspor’u 3-2 mağlup etti.
İki önemli karşılaşmanın olduğu 9. Haftada Beşiktaş, Galatasaray’ı 1-0 mağlup edip Florya’ya gönderirken, Başakşehir’le Trabzonspor 2-2 berabere kaldı. 12. Haftanın zorlu mücadelesinde Galatasaray evinde konuk ettiği Başakşehir’e 1-0 mağlup oldu.
Dev bir derbiye daha sahne olan 13. Haftada Trabzonspor öne geçtiği karşılaşmada skoru koruyamayarak, sahadan 1-1’lik beraberlikle ayrıldı.
15. Haftanın zorlu karşılaşması ise; Sivasspor – Fenerbahçe karşılaşmasıydı. 90 dakika sonunda Sivasspor rakibini 3-1 mağlup ederek gülen taraf oldu. 16. Haftanın derbisinde Kadıköy’e giden Beşiktaş, sahadan 3-1 mağlup ayrıldı ve sevinen taraf Fenerbahçe oldu. Süper Lig’in 18. Haftasında Beşiktaş, evinde konuk ettiği Sivasspor karşısında tutunamadı ve sahadan 2-1 mağlubiyetle ayrıldı.
19. haftanın zorlu mücadelesinde Fenerbahçe evinde Başakşehir’i ağırladı. 90 dakika sonunda 2-0’lık sonuçla gülen taraf sarı lacivertli ekip oldu. Süper Lig’in 20. Haftasında Trabzonspor, konuk ettiği Fenerbahçe’yi 2-1 mağlup etti. 21. Haftanın önemli maçında eşitlik bozulmadı ve Sivasspor, Başakşehir’le 1-1 berabere kaldı.
22. Haftanın iki önemli maçında; Başakşehir ve Trabzonspor hanelerine 3 puanı yazdıran taraflar olurken Beşiktaş ve Sivasspor evlerine puansız dönen taraflardı.
Geleneklerin bozulduğu 23. Haftada Fenerbahçe sahasında 20 yıl sonra Galatasaray’a 3-1’lik sonuçla mağlup olurken, Beşiktaş ise kalesinde devleşen Uğurcan’ı geçemeyerek 2-2 berabere kaldı. 25. Haftada Sivas deplasmanına giden Galatasaray sahadan 2-2 beraberlikle ayrıldı
Şampiyonluk mücadelesi veren iki devin karşılaştığı 26. Haftada Trabzonspor ve Başakşehir birbirlerine üstünlük kuramadı ve maç 1-1 eşitlikle sonuçlandı.
Haftanın çok konuşulan derbisinde de Galatasaray, Beşiktaş’la 0-0 berabere kaldı.
Zirve mücadelesini yakından etkileyecek olan 29. Hafta mücadelesinde Başakşehir konuk ettiği Galatasaray’la 1-1 berabere kaldı.
Galatasaray ile Trabzonspor’un karşılaştığı 30. Haftanın ‘’Ya tamam, ya devam’’ maçında Fırtına 3-1’lik skorla galip gelerek şampiyonluk yarışında ‘’Sonuna kadar’’ devam dedi,
Bu sonuçlar ele alındığında büyüklerin birbirleriyle oynadıkları maçlardan oluşan puan durumu ise şu şekilde
1- TRABZONSPOR 17 PUAN
2- SİVASSPOR 14 PUAN
3- BAŞAKŞEHİR 12 PUAN
4- GALATASARAY 11 PUAN
5- FENERBAHÇE 11 PUAN
6- BEŞİKTAŞ 6 PUAN
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