Bu sonuçlarlarla şampiyon Trabzonspor

Süper Lig Cemil Usta sezonu açılış haftasında Sivasspor sahasında ağırladığı Beşiktaş’ı 3-0’lık net bir skorla mağlup ederek hanesine 3 puan yazdırdı. Süper Lig’in 2. Haftasının zorlu mücadelesi ise, Başakşehir – Fenerbahçe karşılaşmasıydı sarı lacivertli ekip bu zorlu mücadeleyi 2-1 kazanarak 3 puanın sahibi oldu. Süper Lig’in ilk dev maçı 3. Haftada oynandı ve Fenerbahçe sahasında konuk ettiği Trabzonspor’la berabere kaldı.

4. Haftanın önemli maçında, Başakşehir Sivasspor’la yenişemedi ve sahadan 1-1’lik sonuç çıktı.

5. Haftada Sivasspor Trabzonspor’u 2-1 mağlup edip evine gönderirken, Beşiktaş sahasında konuk ettiği Başakşehir’le 1-1 berabere kaldı.

İki dev derbiye sahne olan 6. Haftada Galatasaray’ın konuğu Fenerbahçe, Trabzonspor’un konuğu ise Beşiktaş’tı Galatasaray’la Fenerbahçe 1-1 berabere kalarak yenişemezken Akyazı’da fırtına kopmuş Trabzonspor sahadan 4-1 galip ayrılmıştı. Süper Lig’in 8. Haftasında Galatasaray sahasında misafir ettiği Sivasspor’u 3-2 mağlup etti.

İki önemli karşılaşmanın olduğu 9. Haftada Beşiktaş, Galatasaray’ı 1-0 mağlup edip Florya’ya gönderirken, Başakşehir’le Trabzonspor 2-2 berabere kaldı. 12. Haftanın zorlu mücadelesinde Galatasaray evinde konuk ettiği Başakşehir’e 1-0 mağlup oldu.

Dev bir derbiye daha sahne olan 13. Haftada Trabzonspor öne geçtiği karşılaşmada skoru koruyamayarak, sahadan 1-1’lik beraberlikle ayrıldı.

15. Haftanın zorlu karşılaşması ise; Sivasspor – Fenerbahçe karşılaşmasıydı. 90 dakika sonunda Sivasspor rakibini 3-1 mağlup ederek gülen taraf oldu. 16. Haftanın derbisinde Kadıköy’e giden Beşiktaş, sahadan 3-1 mağlup ayrıldı ve sevinen taraf Fenerbahçe oldu. Süper Lig’in 18. Haftasında Beşiktaş, evinde konuk ettiği Sivasspor karşısında tutunamadı ve sahadan 2-1 mağlubiyetle ayrıldı.

19. haftanın zorlu mücadelesinde Fenerbahçe evinde Başakşehir’i ağırladı. 90 dakika sonunda 2-0’lık sonuçla gülen taraf sarı lacivertli ekip oldu. Süper Lig’in 20. Haftasında Trabzonspor, konuk ettiği Fenerbahçe’yi 2-1 mağlup etti. 21. Haftanın önemli maçında eşitlik bozulmadı ve Sivasspor, Başakşehir’le 1-1 berabere kaldı.

22. Haftanın iki önemli maçında; Başakşehir ve Trabzonspor hanelerine 3 puanı yazdıran taraflar olurken Beşiktaş ve Sivasspor evlerine puansız dönen taraflardı.

Geleneklerin bozulduğu 23. Haftada Fenerbahçe sahasında 20 yıl sonra Galatasaray’a 3-1’lik sonuçla mağlup olurken, Beşiktaş ise kalesinde devleşen Uğurcan’ı geçemeyerek 2-2 berabere kaldı. 25. Haftada Sivas deplasmanına giden Galatasaray sahadan 2-2 beraberlikle ayrıldı

Şampiyonluk mücadelesi veren iki devin karşılaştığı 26. Haftada Trabzonspor ve Başakşehir birbirlerine üstünlük kuramadı ve maç 1-1 eşitlikle sonuçlandı.

Haftanın çok konuşulan derbisinde de Galatasaray, Beşiktaş’la 0-0 berabere kaldı.

Zirve mücadelesini yakından etkileyecek olan 29. Hafta mücadelesinde Başakşehir konuk ettiği Galatasaray’la 1-1 berabere kaldı.

Galatasaray ile Trabzonspor’un karşılaştığı 30. Haftanın ‘’Ya tamam, ya devam’’ maçında Fırtına 3-1’lik skorla galip gelerek şampiyonluk yarışında ‘’Sonuna kadar’’ devam dedi,

Bu sonuçlar ele alındığında büyüklerin birbirleriyle oynadıkları maçlardan oluşan puan durumu ise şu şekilde

1- TRABZONSPOR 17 PUAN

2- SİVASSPOR 14 PUAN

3- BAŞAKŞEHİR 12 PUAN

4- GALATASARAY 11 PUAN

5- FENERBAHÇE 11 PUAN

6- BEŞİKTAŞ 6 PUAN