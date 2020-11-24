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Avrupa
Haber Giriş: 24.11.2020 - 15:09 | Son Güncelleme:

Bu sezon hiç gol yemedi çünkü oynatmıyorlar!

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Bu sezon hiç gol yemedi çünkü oynatmıyorlar!
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Beşiktaş'ın eski file bekçisi Loris Karius'un kariyerindeki çöküş bu sezon da devam etti. Tecrübeli kaleci bu sezon Union Berlin'de henüz maça çıkamadı.

Liverpool'da Real Madrid ile oynanan Şampiyonlar Ligi finalinde yediği hatalı goller nedeniyle ağır şekilde eleştirildikten sonra Beşiktaş'a transfer olan ancak Türkiye'de de aradığını bulamayan Loris Karius için işler iyi gitmemeye devam ediyor.

Geçtiğimiz sezonun sonlarında Beşiktaş ile olan sözleşmesini fesh eden Karius, sezon başında Bundesliga ekibi Union Berlin'e transfer olmuştu.

Bu sezon hiç gol yemedi çünkü oynatmıyorlar
KARIUS YEDEK KULÜBESİNE HAPSOLDU
Almanya'da kendisini bulmayı arayan Karius, Bundesliga'da büyük bir hayal kırıklığı yaşıyor. Karius, 8 haftası geriden kalan Bundesliga'da henüz forma şansı bulamadı.

Ligin beklenmedik çıkış yapan takımı Union Berlin, 5. sırada kendisine yer bulurken, bu başarıda Karius ise yedek kulübesinden takımı izlemek zorunda kaldı.

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