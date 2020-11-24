Bu sezon hiç gol yemedi çünkü oynatmıyorlar!

Liverpool'da Real Madrid ile oynanan Şampiyonlar Ligi finalinde yediği hatalı goller nedeniyle ağır şekilde eleştirildikten sonra Beşiktaş'a transfer olan ancak Türkiye'de de aradığını bulamayan Loris Karius için işler iyi gitmemeye devam ediyor.

Geçtiğimiz sezonun sonlarında Beşiktaş ile olan sözleşmesini fesh eden Karius, sezon başında Bundesliga ekibi Union Berlin'e transfer olmuştu. KARIUS YEDEK KULÜBESİNE HAPSOLDU

Almanya'da kendisini bulmayı arayan Karius, Bundesliga'da büyük bir hayal kırıklığı yaşıyor. Karius, 8 haftası geriden kalan Bundesliga'da henüz forma şansı bulamadı.

Ligin beklenmedik çıkış yapan takımı Union Berlin, 5. sırada kendisine yer bulurken, bu başarıda Karius ise yedek kulübesinden takımı izlemek zorunda kaldı.