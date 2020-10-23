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Hürriyet
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Avrupa
DHA / Fotoğraf: AA
Haber Giriş: 23.10.2020 - 17:43 | Son Güncelleme:

‘Bu saygısızlık ciddi şekilde soruşturmalıdır’

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‘Bu saygısızlık ciddi şekilde soruşturmalıdır’
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter hesabından, Almanya’nın başkenti Berlin’de Mevlana Camisi’nde yapılan aramalar sırasında polislerin, üzerinde namaz kılınan halılara botlarla basmasına tepki gösterdi:

“Alman polisinin Berlin'de Mevlana Camisi’ne dönük şiddetini kınıyoruz. Camiye baskın yaparak, saygısız şekilde içinde dolaşmak insan haklarının ihlalidir. İbadet yerlerine gereken saygı gösterilmelidir. Alman makamları sorumlu davranmalıdır. Almanya’da Müslümanları taciz eden aşırı sağ zihniyetin yayılması önlenmelidir. Aşırı sağ Alman demokrasisini tehdit ediyor. Avrupa Müslümanları demokratik toplum düzeninin ayrılmaz parçasıdır. Onları taciz etmek, demokratik toplum düzenine saldırmaktır. İbadet mekanlarının güvende olmadığı yerde demokratik toplum düzeni olamaz. Alman makamları Mevlana Camisi’ne yapılan bu saygısızlığı ciddi şekilde soruşturmalıdır.”

 

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