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‘Bu savaş yüzünden fakirleşeceğiz’

#Rusya#Ukrayna#ALMANYA
‘Bu savaş yüzünden fakirleşeceğiz’

İkinci Televizyonu’na (ZDF) açıklamalarda bulunan Federal Ekonomi ve İklim Koruma Bakanı Robert Habeck, Rusya’nın sürdürdüğü savaşın Almanya’yı da büyük ölçüde etkileyeceğini söyledi:

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Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısı nedeniyle yaşanan enerji krizi, Almanya’ya çok pahalıya mal olacağı gibi refahımızı da büyük ölçüde etkileyecek. Biz şu anda savaşa tarafız, ekonomi savaşına tarafız. Bunun hesabını şimdiden ödüyoruz. Şunu açıkça söylemek gerek; Bu savaş yüzünden fakirleşeceğiz. Ama toplum buna katlanmak zorunda. Savaş nedeniyle enflasyon yüzde 7.3’e ulaştı. Bu son 40 yılın en yüksek rakamı. Böyle devam ederse, bu yıl içinde kişi başına satın alım gücü kaybı 3 bin euroya ulaşacaktır.”
Öte yandan Almanya’nın önde gelen süper marketlerinden Aldi, önümüzdeki hafta itibariyle başta et ve süt ürünleri olmak üzere alış fiyatlarının artması nedeniyle yüzde 30’a varan zam yapılacağını açıkladı.

 

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#Rusya#Ukrayna#ALMANYA

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