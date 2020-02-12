Bu rüzgâr, Merkel’i çarpar mı?

ANLAŞILAN, Kramp Karrenbauer’in bu kadar hızlı havlu atacağını kimse beklemiyordu. Herkes tedirgin. CDU’da tam bir belirsizlik rüzgârı esiyor. Herkes şaşkın ve kimse önünü göremiyor. Kramp Karrenbauer, “Başbakan adayı belirleninceye kadar parti başkanıyım” dedi. Ama CDU’da kimse Kramp Karrenbauer’in o zamana kadar parti başkanı olarak kalabileceğine ihtimal vermiyor. Ok yaydan çıktıktan sonra her şeyin çok hızlı gelişeceği endişesi var.

Kramp Karrenbauer’in geri çekilme kararı Merkel’i nasıl etkiler?

Kramp Karrenbauer çok açık mesaj verdi. “CDU’da başbakan ve parti başkanı koltuğunun ayrılması partiyi zayıflattı, bu iki gücün bir elde olması gerekir” dedi.

Rakipler kolları sıvadı.

FRIEDRICH MERZ’E YARADI

Gelişmelere en çok sevinen, koyu muhafazakar kanadın temsilcisi Friedrich Merz. Kulislerdeki hava, Kramp Karrenbauer’e karşı kurultayda kıl payı kaybeden Merz’in en şanslı aday olduğu yönünde. Partide merkez sağın solunda, Merkel çizgisindeki Kuzey Ren Vestfalya Eyalet Başbakanı Armin Laschet’in (Türk Armin) şansı zayıf görülüyor.

Sosyal Demokrat Parti’de (SPD) aylarca süren lider boşluğu ve arayışı, SPD’yi iyice zayıflattı. CDU aynı hataya düşmek istemiyor. Lider boşluğunun bir an evvel giderilmesi gerektiği görüşü hâkim. Henüz bir favori aday yok. Ancak CDU’nun başına kim gelirse gelsin, güçleri tam eline almak için Merkel’i bir an evvel göndermek isteyecek.

Kramp Karrenbauer’le birlikte Merkel’in yıl sonuna kadar kalıp kalmayacağı da şüpheli.

PARTİ İKİYE BÖLÜNDÜ

Sosyal Demokratlar gibi bir halk partisi olarak CDU’nun da zayıflaması, Başbakan Merkel’in bir mirası mı? Merkel’in merkezin sağındaki CDU’yu modernleştirme, program olarak sola çekme eğilimi partiyi Doğu ve Batı olarak ikiye böldü. Doğudaki koyu muhafazakar CDU teşkilatlarıyla Batı CDU içindeki koyu muhafazakarlar, modernleşmeye karşı durdu. Muhafazakâr kanatla modern kanat arasındaki uçurum, CDU’nun sağında aşırı sağ AfD’nin güçlenmesiyle genişledi.

Merkel’in 2015 sonbaharında kapıları mültecilere açma politikası, Almanya’yı da iki kampa böldü. Aşırı sağ AfD ülkenin istikrarını ciddi biçimde tehdit eden parti konumuna yükseldi. CDU’nun koyu muhafazakar kanadı modern kanadın tersine aşırı sağ AfD’yle, modern kanat ise muhafazakâr kanadın tersine Sol Parti’yle aralarına kalın duvarlar çekilmesine karşı.

Almanya’yı siyasette daha fırtınalı ve zor günler bekliyor.