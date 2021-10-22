Bu pazar Köln’de pedofili ve çocuk istismarı protestosu var!

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Vay lüfer vay... İstanbulun simgesi küllerinden doğuyorVay lüfer vay... İstanbul'un simgesi küllerinden doğuyor!#Marmara Denizi
Moskova zaferi sonrası büyük tehlike Tablo değişti ve 2 yıl sonra...Moskova zaferi sonrası büyük tehlike! Tablo değişti ve 2 yıl sonra...#Şampiyonlar Ligi
Uğur Şahin ve Özlem Türeciden Turkovac açıklamasıUğur Şahin ve Özlem Türeci'den Turkovac açıklaması!#Uğur Şahin
Dünyanın beklediği müjde geldi... Sonuç mükemmelDünyanın beklediği müjde geldi... Sonuç mükemmel!#Pfizer Biontech
Erdoğandan Erbakan mesajı: Davasına son nefesine kadar sahip çıktıErdoğan'dan 'Erbakan' mesajı: Davasına son nefesine kadar sahip çıktı#Cumhurbaşkanı Erdoğan
İlginç anısını anlattı... Yıllar önce söylemişİlginç anısını anlattı... Yıllar önce söylemiş#Miray Daner
Gözler yine ABDde Kritik hafta...Gözler yine ABD'de! Kritik hafta...#Kripto Para Piyasası
Müşterisi yıkamaya getirdi, hemen satın aldı Servet değerindeMüşterisi yıkamaya getirdi, hemen satın aldı! Servet değerinde#Halı
Ünlü çifte hırsız şoku Eve dönünce...Ünlü çifte hırsız şoku! Eve dönünce...#Paulo Dybala
Bakan Kurum detayları anlattı Özel koruma bölgesi olacak...Bakan Kurum detayları anlattı! Özel koruma bölgesi olacak...#Marmara Denizi
Sıcaklık 10 derece birden düşecek Sağanak ve kar geliyor... Meteoroloji uyardıSıcaklık 10 derece birden düşecek! Sağanak ve kar geliyor... Meteoroloji uyardı#Meteoroloji
Dünyanın en uzun tam kapanması... Tam 263 gün hayat durduDünyanın en uzun tam kapanması... Tam 263 gün hayat durdu! #Avustralya
Özcan Denizden sert sözler: Sen kredi kartı değilsin oğlumÖzcan Deniz'den sert sözler: Sen kredi kartı değilsin oğlum!#Özcan Deniz
İki çocuğunu da alıp İstanbulu terk etti... Endonezyada yeni hayatİki çocuğunu da alıp İstanbul'u terk etti... Endonezya'da yeni hayat#Ege
Transferde Messi etkisi Barcelonanın yıldızını PSGye istediTransferde Messi etkisi! Barcelona'nın yıldızını PSG'ye istedi#Lionel Messi
HABERLERAvrupa Haberleri

Bu pazar Köln’de pedofili ve çocuk istismarı protestosu var!

#Köln#Pedofili Ve Çocuk İstismarı#Pedofili
Bu pazar Köln’de pedofili ve çocuk istismarı protestosu var

Almanya’nın Köln kentinde Hayat Sağlam ve Beyza Ardıç adlı iki Türk kadının öncülüğünde pedofili ve çocuk istismarcılarına karşı gösteri düzenlenecek.

Haberin Devamı

ORGANİZASYONU planlıyanlardan Hayat Sağlam Hürriyet’e yaptığı açıklamada “Çocuk istismarı ve pedofili noktasında her geçen gün korkularımız daha da artmaya başladı. Bu suçları işleyen insanlara daha ağır cezalar getirilmeli” dedi. Çocuklara karşı işlenen suçlara karşın cezaların yeterince caydırıcı olmadığı şikâyetlerinin sıkça dile getirildiğini söyleyen Sağlam, “Çocuklarımız daha güvenli olabilsinler. Ne yazık ki yaşanan olaylar çocukların korunamadığı hatta bu iğrençliklerin bugün anaokullarına kadar indiğine şahit oluyoruz. Ben 10 yaşındaki kızımı 10 metre ötedeki fırına ekmek almaya göndermekten korkuyorum ve yollamıyorum” açıklamasında bulundu.

Bu pazar Köln’de pedofili ve çocuk istismarı protestosu var
‘10 BİN EL İLANI DAĞITTIK’
Basında her geçen gün bu tip tecavüzlerin arttığını bu iğrençliği yapanların sicillerini rahatlıkla temizleyip her türlü işe girdikleri toplum içinde dolaştıklarına şahit olunduğunu söyleyen Hayat Sağlam, “İşte tüm bu kaygı ve hassasiyeti bizlerle paylaşmak isteyen Köln halkını bu pazar yapacağımız gösteriye davet ediyoruz. Gösteri ile alakalı yaklaşık 10 bin el ilanı dağıttık. Köln Belediyesi ve emniyetten gerekli izinlerimizi aldık” dedi. Gösterinin 24 Ekim Pazar günü saat 12.00-18.00 arasında yapılacağı ve saat 14.30’da Köln, Deutzer Werft’te başlayacağı da duyuruldu.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Köln#Pedofili Ve Çocuk İstismarı#Pedofili

BAKMADAN GEÇME!

Vay lüfer vay... İstanbulun simgesi küllerinden doğuyor

Vay lüfer vay... İstanbul'un simgesi küllerinden doğuyor!

Pfizer merakla beklenen açıklamayı yaptı Sonuçlar mükemmel...

Pfizer merakla beklenen açıklamayı yaptı! Sonuçlar mükemmel...

Peş peşe uyarılar Sıcaklıklar bir anda düşecek: Haritalar paylaşıldı

Peş peşe uyarılar! Sıcaklıklar bir anda düşecek: Haritalar paylaşıldı

Hem yemiyoruz hem de obeziz

Hem yemiyoruz hem de obeziz!

Yine heykel faciası Bir kent bunu tartışıyor

Yine heykel faciası! Bir kent bunu tartışıyor