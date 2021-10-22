Bu pazar Köln’de pedofili ve çocuk istismarı protestosu var!

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ORGANİZASYONU planlıyanlardan Hayat Sağlam Hürriyet’e yaptığı açıklamada “Çocuk istismarı ve pedofili noktasında her geçen gün korkularımız daha da artmaya başladı. Bu suçları işleyen insanlara daha ağır cezalar getirilmeli” dedi. Çocuklara karşı işlenen suçlara karşın cezaların yeterince caydırıcı olmadığı şikâyetlerinin sıkça dile getirildiğini söyleyen Sağlam, “Çocuklarımız daha güvenli olabilsinler. Ne yazık ki yaşanan olaylar çocukların korunamadığı hatta bu iğrençliklerin bugün anaokullarına kadar indiğine şahit oluyoruz. Ben 10 yaşındaki kızımı 10 metre ötedeki fırına ekmek almaya göndermekten korkuyorum ve yollamıyorum” açıklamasında bulundu.