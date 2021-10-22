Bu pazar Köln’de pedofili ve çocuk istismarı protestosu var!

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Almanya’nın Köln kentinde Hayat Sağlam ve Beyza Ardıç adlı iki Türk kadının öncülüğünde pedofili ve çocuk istismarcılarına karşı gösteri düzenlenecek.
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ORGANİZASYONU planlıyanlardan Hayat Sağlam Hürriyet’e yaptığı açıklamada “Çocuk istismarı ve pedofili noktasında her geçen gün korkularımız daha da artmaya başladı. Bu suçları işleyen insanlara daha ağır cezalar getirilmeli” dedi. Çocuklara karşı işlenen suçlara karşın cezaların yeterince caydırıcı olmadığı şikâyetlerinin sıkça dile getirildiğini söyleyen Sağlam, “Çocuklarımız daha güvenli olabilsinler. Ne yazık ki yaşanan olaylar çocukların korunamadığı hatta bu iğrençliklerin bugün anaokullarına kadar indiğine şahit oluyoruz. Ben 10 yaşındaki kızımı 10 metre ötedeki fırına ekmek almaya göndermekten korkuyorum ve yollamıyorum” açıklamasında bulundu.
‘10 BİN EL İLANI DAĞITTIK’ Basında her geçen gün bu tip tecavüzlerin arttığını bu iğrençliği yapanların sicillerini rahatlıkla temizleyip her türlü işe girdikleri toplum içinde dolaştıklarına şahit olunduğunu söyleyen Hayat Sağlam, “İşte tüm bu kaygı ve hassasiyeti bizlerle paylaşmak isteyen Köln halkını bu pazar yapacağımız gösteriye davet ediyoruz. Gösteri ile alakalı yaklaşık 10 bin el ilanı dağıttık. Köln Belediyesi ve emniyetten gerekli izinlerimizi aldık” dedi. Gösterinin 24 Ekim Pazar günü saat 12.00-18.00 arasında yapılacağı ve saat 14.30’da Köln, Deutzer Werft’te başlayacağı da duyuruldu.