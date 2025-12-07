Bu para tuzağına dikkat: Task-scamming nedir, nasıl korunabilirsiniz?

Haberin Devamı

İnternet ortamında bir şeyleri beğenmek, oylamak, test etmek, hem evden çıkmadan yapılabiliyor hem de yüksek kazanç vaat ediyor. Ancak sahte iş ilanlarıyla çalışan dolandırıcılar, bu yolla insanların hem parasını hem de kimlik bilgilerini ele geçirmeye çalışıyor.



NELERE DİKKAT ETMEK GEREKİYOR?



İster kariyer sitelerinde ister mesajlaşma uygulamaları üzerinden olsun, profesyonelce hazırlanmış sahte ilanlar ilk bakışta gerçek gibi durabiliyor. Fakat yüksek maaş, kolay çalışma şartları ve cazip avantajlar sunuluyorsa, başvuranların mutlaka şüphelenmesi gerekiyor. Çünkü bu tür ilanların büyük kısmı “job scamming” olarak bilinen dolandırıcılık yöntemlerine dayanıyor.



YÖNTEM NASIL İŞLİYOR?



Klasik yöntem genellikle şöyle işliyor: Dolandırıcılar, kişisel bilgileri ele geçirmek için sahte iş ilanları oluşturuyor. Başvuranlardan, sözde başvuru sürecinin bir parçası olarak, bir banka aracılığıyla video-kimlik doğrulaması yapmaları veya bir hesap açmaları isteniyor. Elde edilen bilgiler daha sonra kara para aklama işlemleri için hesap açmak ya da sahte alışveriş siteleri adına alıcı hesapları oluşturmak için kullanılıyor.



PARA KARŞILIĞI DAHA ÇOK PARA VAADİ



Rheinland-Pfalz Tüketici Merkezi uzmanları, bir başka tehlikeli yönteme daha dikkat çekiyor: Bunun adı Task-Scamming.



Bu yöntem, doğrudan mağdurların parasını hedef alıyor.Dolandırıcılar genellikle mesajlaşma uygulamaları üzerinden insanlara ulaşıyor ve onları basit gibi görünen ama yüksek kazanç vadeden görevlere ikna ediyor; örneğin videoları beğenmek, ürün test etmek, hesap açmak, otel yorumları yapmak gibi. Daha fazla kazanmak ya da sistemde “yükselmek” isteyenlerden ise ön ödeme yapmaları isteniyor. Bu ödemeler çoğu zaman kripto uygulamaları ya da güvenilir olmayan platformlar üzerinden talep ediliyor.



UYARI İŞARETLERİ CİDDİYE ALINMALI



Mağdurun hesabında gösterilen sözde bakiyenin çekilmesi ise hiçbir zaman mümkün olmuyor. Önceden yatırılan para tamamen kaybediliyor. Tüketici merkezlerine göre zarar çoğu zaman on binlerce euroya ulaşabiliyor. Üstelik dolandırıcılar, kimlik kopyaları, banka bilgileri ve vergi numaraları gibi kişisel verileri de ele geçiriyor.



İş arayanlar veya beklenmedik bir iş teklifi alanlar, kendilerini korumak için şu sinyallere özellikle dikkat etmeli:



İletişim: Güvenilir işverenler başvuru sürecinde genellikle en az bir kez yüz yüze ya da görüntülü görüşme yapar. Tüm iletişim yalnızca WhatsApp, Telegram veya e-posta üzerinden yürütülüyorsa dikkatli olunmalıdır.



Görevler: Teklif çok cazip görünüyorsa, evden basit görevlerle hızlı para kazanma vaat ediliyorsa şüphelenmek gerekiyor.



Avrupa Tüketici Merkezi (EVZ) bunu şöyle özetliyor: “Başvuru yapmadığınız bir iş kapınızı çalıyor ve ücret gerçek olamayacak kadar yüksek geliyorsa, bu bir dolandırıcılıktır.”Kimlik doğrulama: Bir iş için video-kimlik doğrulaması yapmanız veya banka hesabı açmanız isteniyorsa bunun büyük olasılıkla bir dolandırıcılık olduğu varsayılmalı.



Para: Daha fazla görev yapabilmek için kendi paranızı yatırmanız gerekiyorsa, bu da kesin bir uyarı işaretidir.



DOLANDIRICILIK ŞÜPHESİ OLANLAR NE YAPMALI?



Bir iş ilanının sahte olduğundan şüphelenenler, tüketici merkezlerinin sunduğu “Acil Durum Kontrolü” aracını kullanabilir. Bu araç, başvuru sürecinin ayrıntılarını sorarak dolandırıcılık ihtimali konusunda yol gösteriyor. Şüphe durumunda yapılması gerekenler ise net: Hemen iletişimi kesin, tüm kanıtları saklayın ve dolandırıcılık ihtimali varsa en kısa sürede en yakın polis birimine başvurun.



NOEL HEDİYELERİ İKRAM MI, RÜŞVET Mİ?



Malum Hıristiyanlık Alemi’nin en kutsal bayramı sayılan Noel yaklaşıyor. Bu dönemde Almanya’da insanların birbirine hediye vermeleri geleneksel bir alışkanlık haline geldiğini herkes bilir. Fakat işyerinde hediye kabul etmek her zaman masum bir jest olmayabilir. Özellikle iş ortaklarından gelen hediyelerde yanlış bir adım, çalışanlar için ciddi sonuçlar doğurabilir.



NE ZAMAN SORUN OLUR?



İşverenin çalışanlarına küçük bir jest yapması çoğu zaman mutluluk verici olur. Ancak çalışanların işyerinde hediye kabul edip edemeyeceği konusu düşündüğünüzden daha karmaşık olabilir. “İşverenden gelen hediyeler kural olarak kabul edilebilir” diyor Alman iş hukuku uzmanı Alexander Bredereck ntv’nin rehber sayfasında. Ancak burada önemli bir nokta var: Hediye, aylık vergi ve sosyal sigorta muafiyeti kapsamında değerlendirilen 50 Euro'luk sınırın altında olmalı.



Bu sınır, örneğin eşya veya hediye kartı gibi ayni yardımlar için de geçerli. Özel ve kişisel günler için ise ek bir istisnai bir durum söz konusudur. Doğum günü, düğün ya da bir bebeğin doğumu gibi durumlarda, değeri 60 Euro‘ya kadar olan hediyeler de sorunsuz şekilde kabul edilebiliyor.



İş ortaklarından gelen hediyelere dikkat Söz konusu iş ortaklarından gelen hediyeler olduğunda işler karmaşıklaşabiliyor. Bunun temel sebebi: uyum yani diğer bir deyimle compliance kuralları. Bu kavram, bir şirketin tüm süreçlerinde kurallara bağlılığı ifade ediyor. Birçok şirket, çalışanlarının müşteri ya da iş ortaklarından hediye kabul etmesini tamamen yasaklıyor. Bazılarında ise yalnızca 10-20 Euro‘yu geçmeyen küçük hediyelere izin veriliyor.



Şirket içi kurallar hediye kabulünü yasaklıyorsa, bir kalem ya da not defteri bile geri gönderilmek zorunda. Ayrıca çalışanların gelen hediyeleri mutlaka işverene bildirmesi gerekiyor. Bu önlemler, olası rüşvet veya çıkar çatışmalarını engellemek için konulmuş durumda. Kuralları ihlal edenlerin ise uyarı alma veya işten çıkarılma riski bulunuyor.



Herhangi bir kurum veya şirket içi yazılı bir uygulama olmadığı durumlarda bile dikkatli olmak şart. Uzman avukata göre, promosyon kalemleri veya takvimler genellikle sorun teşkil etmese de para hediyesi gibi maddi değeri yüksek jestler mutlaka yöneticilere bildirilmelidir.



SERBEST ÇALIŞANLAR VE İŞVERENLER İÇİN NE GEÇERLİ?



Almanya’da serbest çalışanlar açısından durum daha basit: Müşterilerden hediye kabul edebilirler. Vergisel açıdan ise 10 Euro‘ya kadar olan hediyeler muaf sayılır. Bu değerin üzerindekiler işletme geliri olarak kaydedilmelidir. İşverenler de çalışanlarından hediye kabul edebilir, ancak hediye uygun bir bağlamda olmalı ve çalışan lehine bir çıkar ilişkisi doğduğu izlenimi yaratmamalıdır. Bunun yanında bazı vergi kuralları da geçerlidir.



Şirketler açısından, hediyelerin gider olarak yazılabilmesi için genel sınır KDV dahil 35 Euro‘dur. Bu limit müşteri başına ve yıl bazında uygulanır. Örneğin bir müşteriye doğum gününde 25 Euro‘luk bir şarap hediye edilmişse, yıl bitmeden benzer değerde bir hediye daha verilemez. 35 Euro sınırı aşılırsa hediye gider olarak gösterilemez. Çalışanlara verilen ayni hediyeler için ise 60 Euro‘luk bir muafiyet sınırı geçerlidir.