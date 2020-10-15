Bu önlemler salgını durdurmaya yetmez!

BAŞBAKAN Angela Merkel ve eyalet başbakanları dün gece geç saatlere kadar korona salgınının yayılmasına karşı alınacak yeni önlemleri tartıştı. Ancak toplantıdan çıkan kararlar sadece Başbakan Merkel’i değil ulusal bilim akademisini de memnun etmedi. Leopoldina Başkanı Gerald Haug, federal ve eyaletler arasında yeni korona düzenlemelerinin salgının yayılmasını durdurmak için yeterli gelmeyeceğini vurguladı. Leopoldina Başkanı Haug, “Önümüzdeki gün ve haftalarda salgının ilerlemesinin durdurulması eyaletlerin bağlayıcı ve kararlı tek tip uygulamalarıyla mümkün olabilir” dedi.

SADECE TAVSİYE NİTELİĞİNDE

Bir hafta içinde 100 bin nüfus başına 35 vakanın kaydedildiği yerde hemen sıkı önlemlere geçilmesi gerektiğini belirten Haug, bunun şimdi sadece tavsiye niteliği taşıyor olmasını eleştirerek hedefin ikinci bir kapanmayı önlemek olması gerektiğini söyledi. Başbakanlık Müsteşarı Helge Braun da toplantıdan çıkan kararların yeterli olmayacağını savunarak “O nedenle burada halka daha çok görev düşüyor. Biz eyalet başbakanlarının kararlarından daha temkinli ve daha fazlasını yapmalıyız” diye konuştu.