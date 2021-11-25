Bu öneri aşısızların cebini yakacak: Tedavi masraflarını üstlensinler!

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BERLİN Yasal Sağlık Sigortası Hekimleri Derneği (KV), korona aşısı yaptırmayanların, hastalık durumunda tedavi masraflarının bir kısmını kendilerinin ödemesini gündeme getirdi. KV Yönetim Kurulu adına yapılan açıklamada, salgının sağlık sistemine aşırı yük getirdiği belirtilirken, “Henüz aşılanmamış kişilerin yüksek oranda olması bizleri bir felakete sürükleyecek ve sağlık sistemimize daha önce hiç görmediğimiz ölçüde aşırı yük yükleyecektir. Sadece zorunlu aşı ile bundan daha fazla ilerleyemeyiz” denildi.

‘SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI GETİRİLSİN’

KV Berlin, bu nedenle hastaneye yatan korona hastalarından sağlık sigortası primi için bir katkı payı veya ek ücret ödemeleri istenmesi gerektiğini kaydetti. KV Berlin, elde edilecek gelirin, yoğun bakımdaki hemşirelerin ve ayakta tedavide destek olan sağlıkçıların yararına kullanılabileceğini ifade etti. KV Berlin, siyasetteki karar mercilerinin, bir an önce harekete geçerek topluma zararı önlemek için pandemiyle mücadelede tutarlı bir strateji geliştirmesini istedi. Sağlık sigortası doktorları, zorunlu aşılamaya ek olarak, aşılanmamış kişiler için sokağa çıkma yasağı getirilmesi gerektiğini de açıkladı.