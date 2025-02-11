‘Bu nişanı taşımak ağır geliyor’ dedi, iade etti

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Weinberg ile Toscano, CDU/CSU’nun göç politikasıyla ilgili bir önergesinin AfD’nin de desteğiyle Federal Meclis’te kabul edilmesine tepki olarak kendilerine verilen ‘Federal Liyakat Nişanı’nı iade ettiler. Toscano, Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ile durumu görüşmüş, yapılan telefon görüşmesinin ardından Steinmeier de ikiliyi Berlin’e davet etmişti. Luigi Toscano, yaşananları “Kabul edilemez” olarak nitelendirirken, kararın birçok insanı yaraladığını söyledi. 99 yaşındaki Holokost kurtulanı Albrecht Weinberg ise gelişmeler karşısında şoke olduğunu belirterek, “Böyle haberler aldığınızda, bu nişanı taşımak ağır geliyor” dedi. Toscano, RNF medya kuruluşuna yaptığı açıklamada Steinmeier ile görüşmesinde heyecanlı olduğunu itiraf etti. Toscano, “Sabah biraz gergindim. Gece pek rahat geçmedi. 10-15 dakikalık bir görüşme bekliyordum ama 1.5 saatten uzun sürdü” dedi. Toscano, Cumhurbaşkanı Steinmeier’e ödülü geri verme kararının ‘pazarlığa açık olmadığını’ söylediğini belirtti. Steinmeier’in bu durumu üzüntüyle kabul ettiğini ifade eden Toscano, “Ama o da ödüllerin anlamının baki olduğunu söyledi” dedi.

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‘SİZ HÂLÂ BENİM DOSTUMSUNUZ’

Luigi Toscano, Almanya’daki siyasi atmosfer hakkında da konuştu. CDU lideri Friedrich Merz’e duyduğu güvensizliği dile getirerek, “Bir vatandaş olarak daha fazlasını bekliyorum” dedi. Merz’in AfD’den net bir şekilde ayrışması gerektiğini savunan Toscano, “CDU içinde bir karar alıp AfD’nin desteğini reddetmesini isterdim” şeklinde konuştu. Federal Liyakat Nişanı’nı iade etmesinin ardından birçok destek mesajı aldığını ancak eleştirilerle de karşılaştığını belirten Toscano, bunun hükümete yönelik bir protesto olmadığını vurguladı ve “Sayın Cumhurbaşkanı’na da söyledim, ‘Siz hâlâ benim başkanım ve dostumsunuz’ dedim” şeklinde konuştu.