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Bu ne biçim gençleşme?

#Almanya#Genel Seçim#CDU
Bu ne biçim gençleşme

Almanya’da 26 Eylül’de yapılan genel seçimlerde Hıristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) toplam oyların ancak yüzde 24.1’ini alarak tarihinde şimdiye kadar görülmemiş bir yenilgiye uğradı. Aynı zamanda daha seçim akşamı CDU’da şimdiye kadar görülmemiş bir ‘iç savaş’ havası esmeye başladı. Tabii ‘kardeş parti’ Hıristiyan Sosyal Birlik Partisi (CSU) de bu tarihi yenilgiyi fırsat bilip CDU’daki bu ‘iç savaşı’ körükledi.

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Bu ne biçim gençleşme
HER iki partiden de önde gelen birçok politikacı, yenilginin ‘suçlusu’ gözüyle baktıkları CDU/CSU’nun başbakan adayı Armin Laschet’e okları çevirdiler.

“CDU Genel Başkanlığı’ndan istifa et!” baskıları yoğunlaştı.
CDU’nun yeniden nasıl ayağa kaldırılacağı konusunda kafa yormalar da.
Şu iki sözcük ön plana çıktı:
“Yenilenme ve gençleşme”…
CDU’lu kadınlar da seslerini yükselttiler ve partide kadınların daha görünür hale gelmesini istediler.
Yani bir yerde CDU’nun ‘dişileşmesini’ talep ettiler.
İçten gelen baskılar üzerine Genel Başkan Armin Laschet, görevi devretmeye hazır olduğunu ilan etti.
Şu ana kadar hiçbir CDU’lu da “Ben aday olacağım” demedi, ama bazı olası adayların adı geçmeye başladı.
Bunların başında 1994-2010 yılları arasında Federal Meclis milletvekilliği yapan ve son seçimlerde yeniden milletvekili seçilen Friedrich Merz geliyor.
Sonradan Almanya’nın başbakanı olan Angela Merkel’in 2002 yılında CDU/CSU Federal Meclis Grubu Başkanlığı’ndan uzaklaştırdığı Merz.
Friedrich Merz 65 yaşındadır.
Merz, CDU Genel Başkanı olmak için 2018 yılında şu anda Federal Savunma Bakanı olan Annegret Kramp-Karrenbauer’e, bu yıl ocak ayında da Armin Laschet’e karşı yarıştı.
İkisinin karşısında da tutunamadı
Ancak son günlerde “Yeni süpürgeler daha iyi temizler, ama eski fırçalar köşeyi bucağı daha iyi tanır” diyerek adaylık sinyalleri de verdi.

LASCHET’E KARŞI YARIŞTI
Norbert Röttgen’in adaylığı da gündemde.
Merkel kabinesinde 2009-2012 yıllarında Federal Çevre, Doğa Korunması ve Reaktör Güvenliği Bakanlığı yapan Röttgen 56 yaşında.
Röttgen de hem Kramp-Karrenbauer hem de Laschet’e karşı yarıştı.
Ama her ikisine karşı da daha ilk turda kaybetti.
CDU/CSU Federal Meclis Grup Başkanı Ralph Brinkhaus’un da aday olabileceği söyleniyor.
Brinkhaus da 53 yaşında.
2009 yılından beri seçim bölgesi Paderborn’da rakiplerini geride bırakıp 4 seçimdir doğrudan oylarla Federal Meclis milletvekili olan 44 yaşındaki Carsten Linnemann ile 41 yaşındaki Federal Sağlık Bakanı Jens Spahn’ın da isimleri geçiyor CDU liderliği için.
2018 yılında Annegret Kramp-Karrenbauer karşısında tutunamayan Spahn ve Linnemann’ın dışında isimleri geçen olası adayların hepsi de 50 yalnız üzerinde.
İşte bunu görünce insanın kafasından “Bu mu CDU’luların gençleşme anlayışı?” demek geçiyor.
Aynı durum CDU’nun ‘dişileşmesi’ için de geçerli.

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KURULTAYDA ÇOĞUNLUK SAĞLANAMADI
CDU’da kadın kotası 1995 yılında gündeme geldi, ama kurultayda çoğunluk sağlanamadı.
Bir yıl sonra partinin tüm teşkilatlarında ve yönetiminde 5 yıl denenmesi ve mecburi olmaması koşuluyla yüzde 30 kadın kotası yolu açıldı.
Ama mecburiyet koşulu olmadığı için bu hedefe hiçbir zaman ulaşılamadı.
Günümüzde de öyle.
Son yapılan genel seçimlerde Federal Meclis’e CDU’dan 152 milletvekili girdi.
Bunlardan sadece 38’i, yani yüzde 24’ü kadındır.
İşte bu yüzden haklı olarak CDU’lu kadınlar partide de Eyalet Parlamentolarında da, Federal Meclis’te kadın yönetici ve milletvekili sayılarının artmasını ve kadınların daha görünür halde gelmesini talep ediyorlar.
Bunun gerçekleşmesi için de kadın kotası mecburiyeti getirilmesinin kaçınılmaz olduğunu vurgulamaktalar.
Evet…
Gönüllülük prensibi çerçevesinde bu gerçekleşmeyeceğine göre kadın kotası mecburiyeti kaçınılmazdır.
Artık bunu CDU’da politik sorumluluk taşıyan ve eşitlikten yana olanlar da görmelidir.

 

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#Almanya#Genel Seçim#CDU

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