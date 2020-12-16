Bu nasıl sınır dışı

Hessische/Niedersaechsische Allgemeine gazetesinin (HNA) haberine göre olay 3 Aralık Perşeme gününü 4 Aralık Cuma gününe bağlayan gece saat 02.00’da yaşandı. Gazeteye konuşan Mahmut Akyüz, polislerin baskın yapar gibi o saatte eve geldiklerini ve kendilerine terörist muamelesi yaptıklarını söyledi. Eşi ve beş çocuğuyla birlikte apar topar Frankfurt Havalimanı’ndan Türkiye’ye gönderildiklerini belirten Akyüz, “30 yılı aşkır süredir Almanya’da yaşıyoruz. Bana kelepçe vurdular, 18 yaşındaki oğlum Bilal’i polis aracında kabloyla bağladılar. Eşim Fatma uçağa bindirilirken ayağına pranga takıldı. Çocuklarımız Ferdi (19), Bilal (18), Mesut (17), Sarah (15), Muhammed (13) ile birlikte bizi İstanbul’a gönderdiler. Burada bir tanıdığımızın yanına yerleştik. Çocuklar Almanya’da okula gidiyordu. Türkçeye tam hâkim olmadıkları için şimdi her şeye sıfırdan başlamak zorunda kalacaklar” dedi.

Werra Meissner polis sözcüsü Alexander Först ise baba Mahmut Akyüz’e ‘güvenlik nedeniyle’ kelepçe vurulduğunu doğruladı, ancak oğlu Bilal’in kabloyla bağlandığı iddiasını reddetti. Först ailenin evine gece yarısı yapılan baskına gerekçe ise uçak saatini gösterdi. Aile hakkında sınır dışı kararını ise Kassel Valiliği verdi. Kassel Valiliği sözcüsü, ailenin Almanya’yı en geç ne zaman terk etmesi gerektiği konusunda uzun süredir bilgi sahibi olduğunu, ancak terk etmeyince zorla sınır dışı edildiğini söyledi. Ailenin sınır dışı sebebi ise açıklanmadı. Mahmut Akyüz geçici oturma izni sürelerinin henüz sona ermediğini söyledi.