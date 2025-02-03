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Bu nasıl evlat! Anne ve babasını...

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#Almanya#Katil#AVRUPADAN HABERLER
Bu nasıl evlat Anne ve babasını...
Oluşturulma Tarihi: Şubat 03, 2025 14:40

Almanya’nın Münih kentinde Sırp kökenli 28 yaşındaki İvan L., anne ve babasını evlerinde bıçaklayıp kaçtı.

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DÜN öğleye doğru 52 yaşındaki annesini kafasından, boynundan ve sırtından, 58 yaşındaki babasını da ellerinden ve sırtından bıçaklayıp ağır yaraladıktan sonra kaçan İvan L. akşam saatlerinde Münih’in Trudering kesiminde yakalanarak gözaltına alındı. Ağır yaralanan annenin telefonla acil servisi araması üzerine Sırp kökenli çift hemen hastaneye kaldırıldı. Her ikisinin de ameliyat edildiği ve durumlarının iyiye gittiği açıklandı. 50’ye yakın polisin yoğun aramaları sonucu yakalanarak gözaltına alınan İvan L.’nin psikolojik sorunları olduğu ve ruh sağlının yerinde olmadığı ileri sürüldü.

 

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#Almanya#Katil#AVRUPADAN HABERLER

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