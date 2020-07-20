Bu mektup bal gibi ayrımcılık

EKONOMİYE katkı bir anda unutuluveriyor. AB vatandaşları çifte vatandaş olunca bir sorun yok, Türklerin çifte vatandaşlığı ise göze batıyor. Türkiye kökenli Alman vatandaşları iki de bir “Çifte vatandaş mısınız?” diye sorguya çekiliyor.

Son örneğini Türklerin en çok maden işçisi olarak büyük emek verdiği Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti’nde yaşadık. Eyalet İçişleri Bakanı Herbert Reul, tüm belediyelere birer genelge gönderiyor. Genelgede, “2000’den sonra Alman vatandaşı olup tekrar Türk vatandaşlığına geçenleri tespit edin” deniliyor.

Genelge, sadece Türk vatandaşlarını hedef alıyor.

Gelsenkirchen Belediyesi de talimata uyarak 1996-1999 yılları arasında Alman vatandaşlığına geçen Türkiye kökenli göçmenlere birer ‘sorgulama mektubu’ kaleme alarak, “İzinsiz olarak Türk vatadaşlığına geçtiniz mi?” diye soruyor.

SÖZLÜ SORGULAYACAKLAR

Mektuplar basına yansıyınca, Gelsenkirchen Belediyesi geri adım attı ve mektupları çekti. Ama sorgulamayı değil. Mektup yerine şimdi işlem yapmaya gelen Türkiye kökenli Alman vatandaşlarına sözlü olarak, “Alman vatandaşlığı yanında Türk vatadaşlığınız da var mı?” diye soracaklar. Gelsenkirchen Belediyesi basın sözcüsü Hürriyet gazetesine yaptığı açıklamada, “Biz de diğer belediyeler gibi sözlü yapacağız” diyor.

Gelsenkirchen Belediyesi’nin, “İzinsiz Türk vatandaşlığına geçtiniz mi?” sorusuna gelen cevapların hepsi olumsuz. Hiçbiri yasa dışına çıkmamış.

Peki ama bu güvensizlik niye?

Sadece Türk vatandaşlarına sormak ayrımcılık değil de nedir?

Bana göre bu ‘bal gibi ayrımcılık’.

Almanya, 60 yıldır bu ülkede yaşayan, bu ülkenin ekonomisine, kültürüne, sanatına önemli katkılar sunan, yasalara saygılı Türklerine artık gereksiz şüpheli bakışını bir an önce terk etmeli.