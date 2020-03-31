‘Bu mektubu yaladım, öksürdüm, yavaş yavaş öl!’

HAMBURG’da doğup büyüdüğünü söyleyen evli ve iki çocuk babası 28 yaşındaki Önder Koca “Posta kutumu açtığımda isimsiz bir mektup buldum. Okuduğumda şok oldum. Mektupta ‘Size bir sürprizim var. Ben de korona var. Bu mektuba da birçok kez öksürdüm, her tarafını da yaladım. Bu dünyadan tek başıma gitmeyeceğim. Benim son misyonum çocuklarıma ve torunlarıma yabancıların olmadığı bir Almanya bırakmak. Öl, yavaş yavaş öl. Almanya’yı Almanlara bırak. Sizlere kötülük diliyorum, umarım virüs aileniz içinde hızlı yayılır’ sözleri yer alıyordu. Şokla mektup elimden düştü. Hemen ellerimi sabunladım ve dezenfekte ettim. Ardında da polise başvurdum” dedi. Mektubu polise teslim eden Koca, durumu Türkiye’nin Hamburg Başkonsolosluğu’na da bildirdiğini anlattı.

BİZLERİ TEDİRGİN ETTİLER

Hamburg sağlık yetkililerine de müracaat ettiğini belirten Koca “Sağlık dairesine durumu anlattım ve ne tür önlemler almam gerektiğini sordum. Bana söylediklerine göre kağıttan virüsün bulaşması çok ama çok düşük bir ihtimal. Ama ona rağmen bir hafta işe gitmememi ve kendimi karantinaya almamı önerdiler. Herhangi bir belirti olunca da kendilerine başvurmamı istediler. Onların önerisiyle bir hafta işe gitmeyeceğim. Çocuklarım ve eşim ile olan ilişkimde de tedbirli davranıyorum” dedi. Yaşadığı bölgede çok az yabancının bulunduğunu ve büyük çoğunluğunun Almanlar olduğunu belirten Koca “Kimseyle bir sorunumuz yok. Böyle bir mektup almak bizi korkutmadı ama tedirgin etti. Eşim ve çocuklarımla daha dikkatli olmamız gerektiğini konuştuk” dedi.