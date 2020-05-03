Bu masumlara nasıl kıydın!

HÜRRİYET’in ulaştığı Mesude E.’nin bir yakını yürekleri yakan olayı şöyle anlattı: “Kalender yaklaşık 20 yıl önce Almanya’ya geldi. Kayseri Sarızlı. Mesude ile aynı köydenler. Hamburg’da evlendiler. 6 yıl önce ayrıldılar. Çocuklar için Kalender eşinin evine girip çıkıyordu. Olay günü de belli ki plan yapmış. Bir bidon benzin ve bıçakla eve girmiş. Çocukların ve eşinin üzerine benzin dökmüş. Zeynep balkona kaçıp kendisini kurtarmış. Mesude ise ikisi boğazında olmak üzere birçok yerinden bıçaklanmış. Haydar da yanmış. Mesude alevler içinde ve yaralı şekilde alt komşusundan yardım isteyip, birlikte Haydar’ı kurtarmaya çalışmışlar. Zeynep de balkondan yardım çığlığı atınca itfaiye ve polis olay yerine gelmiş. Zeynep’i dumandan zehirlenmiş halde balkondan kurtardılar. Haydar ise ağır yanıklar içinde annesiyle birlikte helikopterle hastaneye naklediyor. Zeynep hastaneden taburcu oldu. Haydar’ın da durumu iyiye gidiyor. Mesude’nin ameliyatı başarılı geçti. Ancak hâlâ uyutuluyor” dedi.

‘HER ŞEY YANSIN’

Komşuların verdiği ifadeye göre ise Kalender Erdoğan, evi ateşe verdikten sonra “Her şey yansın” diye bağırdı. Saldırgan Kalender Erdoğan yaralı olarak yakalandı. Hastanede polislerin başında nöbet tuttuğu saldırganın tedavisine de devam ediliyor, ancak hayati tehlikesi sürdüğü için henüz ifadesi de alınmadı. Savcı Kalender E. hakkında birden fazla kişiyi öldürmeye teşebbüs etmek, ağır şekilde adam yaralamak ve yangın çıkarmak suçlamasıyla soruşturma başlattı. Bu arada ev kül haline gelirken, itfaiye çalışanlarının kadının ve çocuğun iniltilerinden etkilendikleri için psikolojik destek altına alındığı öğrenildi