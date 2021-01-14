Açılış maçı Berlin'de... Köln, Hertha maçı can yakacak...

BUNDESLIGA'da 16. hafta maçları var.

Haftanın açılış karşılaşması Berlin'de oynanacak. Ligin üst sıralarında yer alan Union Berlin ile konuğu Leverkusen maçı cuma akşamı saat 20.30'da başlıyor. Her iki takım da son haftalarda aldıkları başarılı sonuçlarla ligin üst sıralarına yerleşti. 18 takımlı ligde en çok gol atan ekiplerin arasında bulunan Union ile Leverkusen maçında futbolseverlerin beklentisi bol gollü bir karşılaşmasının olması yönünde.

ANTRENÖRLER ZORDA

Ligde zor günler geçiren Köln ile Hertha Berlin cumartesi günü karşı karşıya geliyor. İki takımın maçının başlama saati 15.30. Maçın sonucu iki takımın teknik direktörünün kaderini de belirleyecek. Markus Gisdol ile Bruno Labbadia'dan birinin belki de son maçı olacak. İki teknik direktörün de koltuğu sallanıyor. Takımı yenilen teknik direktörün, koltuğunu kaybetmesi gündemde olacak. Yeni teknik direktörüyle yola devam eden Dortmund ile Mainz bu hafta karşı karşıya geliyor. Dortmund'da oynanacak maçta sarı siyahlar galibiyete yakın. Sakat futbolcuları iyileşen Dortmund'un maçı rahat kazanması bekleniyor. Cumartesi dört karşılaşma daha oynanacak.

KUPA GAZİSİ BAYERN MÜNİH

DFB Kupası'nda Holstein Kiel'e sürpriz bir sonuçla elenen Bayern Münih, bir kulvara veda etti. Normal ve uzatma süreleri 2-2 berabere sonuçlanan maçtan sonra penaltılardan elenen Bayern Münih, Freiburg karşısında alacağı galibiyetle kupa yaralarını sarmak istiyor.

Bu maçta Gretzka'nın forma giymesi bekleniyor. Haftanın kapanış maçında ise Frankfurt'un rakibi Schalke. Frankfurt kentinde oynanacak maçın başlama saati 18.00.

Haftanın maç programı şöyle:

CUMA

Union Berlin – Leverkusen (20.30)

CUMARTESİ

Dortmund – Mainz (15.30)

Hoffenheim – Bielefeld (15.30)

Wolfsburg – RB Leipzig (15.30)

Köln – Hertha Berlin (15.30)

Werder Bremen – Augsburg (15.30)

Stuttgart – Gladblach (18.30)

PAZAR

Bayern Münih – Freiburg (15.30)

Frankfurt – Schalke (18.00)