Bu kurallara uymayan yandı!..

BUNDAN böyle çalışanlar arasındaki mesafe en az 1.5 metre olmak zorunda. İki çalışan arasında bu mesafe sağlanamıyorsa, işveren personeline koruyucu maske almak zorunda. İşverenin yeni sorumluluklarından biri de çalışanlar arasında teması minimuma düşürmek. İşlerin yürütülmesini bu kurala göre sağlayacak. Molalarda, büroda ve vardiya değişikliğinde de çalışanların birbiriyle temasını en düşük seviyeye çekecek şekilde düzenlemeler yapılacak. Çalışanlarda ateş gibi hastalık belirtisi olması durumunda işyerinde bulunmasına ve çalışmasına izin verilmeyecek. Doktor teşhis koyana kadar çalışan raporlu sayılacak.

İş yerine giriş ve çıkışında çalışanların sağlığını korumak amacıyla dezenfektan bulundurulması da alınan yeni kararlarla zorunlu kılındı. Paylaşılan iş alanlarının, firma araçlarının ve büroların kısa aralıklarla dezenfekte edilmesi de alınan kararlar arasında bulunuyor. Ayrıca iş yeri sahibi, çalışanlar arasında riskli gruba ait olan personeli koruma önlemlerini de almak zorunda. İş yerlerinin olası salgınlara yönelik hazırlıklı olması da karara bağlandı. Personel arasında salgına yakalananlarla ilgili bilginin yetkili mercilere bildirilmesi sorumluluğu işverende olacak. Getirilen bir diğer zorunluluk ise işverinin çalışanlara sağlıklarını korumaları için neler yapmaları gerektiği konusunda bilgilendirmesi.