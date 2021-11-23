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Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel’in ardından AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de Bulgaristan’da meydana gelen otobüs kazasına ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Leyen, “Bulgaristan’da trajik otobüs kazasında hayatını kaybedenlerin ailelerine ve yakınlarına en derin taziyelerimi iletiyorum. Yaralılara da acil şifalar diliyorum. Bu korkunç zamanlarda Avrupa sizinle dayanışma içinde” ifadelerini kullandı.

Konsey Başkanı Charles Michel ise “Düşüncelerimiz Bulgaristan’daki korkunç kazanın kurbanları, onların aileleri ve tüm ön saf çalışanları ile birlikte. Yaralılara acil şifalar diliyoruz. Güçlü kalın. AB olarak elimizden gelen her türlü desteği vermeye hazırız” ifadelerini kullanmıştı.