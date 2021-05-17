Bu koalisyon da politikaları da istenmiyor

ALMANYA’nın önde gelen Kamuoyu Yoklama Enstitüsü Allennsbach tarafından yapılan son anketlere göre, Almanların yüzde 61.5’inin hükümet değişikliğinden yana olduğu saptandı. CDU/CSU’lu seçmenlerin yüzde 28.3’ünün, SPD’lilerin yüzde 66.7’sinin, FDP’lilerin yüzde 73.5’inin, Sol Parti’lilerin yüzde 74.3’ünün Yeşiller’lilerin yüzde 76.7’sinin ve sağ popülist AfD yanlılarının yüzde 88.8’inin hükümet değişikliğinde yana olduğu belirlendi. Aynı kamuoyu yoklamasında, Almanların yüzde 67.2’si ülke genelinde politikada köklü değişiklik isterken, sadece yüzde 14.1’inin “Böyle devam” görüşünde olduğu kaydedildi.

İKLİM POLİTİKASI ÖN PLANDA

CDU/CSU’luların yüzde 49.7’sinin, SPD’lilerin yüzde 68.4’ünün, FDP’lilerin yüzde 72.1’inin, Yeşiller’lilerin yüzde 73.1’inin, Sol Parti’lilerin yüzde 75.9’unun ve AfD’lilerin yüzde 90.9’unun ‘yeni bir politika’ uygulanmasını istediği belirlendi. Özellikle de iklim korunması politikasında seçmenlerin köklü değişiklikten yana olduğu ortaya çıktı. Kadınların öncelikleri arasında iklim politikasında değişiklik ilk sırada yer alırken, erkeklerin önceliğinin sığınmacı ve göç politikasında köklü değişiklik olduğu saptandı. 26 Eylül’de yapılacak genel seçimlerden sonra köklü değişiklik kararları alabilecek şekilde çoğunluğu elde eden bir hükümet kurulamaması durumunda, Almanların yüzde 57.4’ünün erken genel seçimlere gidilmesine tam destek verdiği kaydedildi.