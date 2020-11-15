‘Bu kış herkesten çok şey isteyecek’

YARIN, 16 eyaletin başbakanı Başbakan Angela Merkel başkanlığında video konferans yoluyla bir toplantı yapacak. Toplantıda, iki haftadır uygulanan sıkı önlemlerin bilançosu değerlendirilecek ve vatandaşlara açıklanacak. Ayrıca toplantının ardından yeni kısıtlamaların da hayata geçirilmesi bekleniyor. Ancak ne tür önlemler alınacağı şimdilik bilinmiyor. Özellikle yoğun bakım yatak sayısının her geçen gün azalması, zirveye katılacak eyalet başbakanlarını kara kara düşündürüyor.

Toplantı öncesi yayınladığı hafta sonu mesajında önümüzdeki kışın herkesten çok şey isteyeceğini belirten Başbakan Angela Merkel, “Virüs hayatımızda daha uzun süre hâkim olacak. Bu, birbirimizle yapacağımız direk görüşmelerimizde kaygısız olamayacağımız anlamına geliyor. Yeni iletişim araçları burada olanaklar sunsa da hiçbiri birebir buluşmaların yerini alamaz” dedi. Virüse karşı korunmanın zaruri olduğunu belirten Merkel, salgından en çok etkilenen ileri yaşlardaki vatandaşlara ve onların bakımında görev alanlara teşekkür etti. Yurtlarda yaşayanların hayatlarının zorlaştığını ifade eden Başbakan Angela Merkel, “Benzer şekilde bakım çalışanları ile hemşirelerin çalışma koşulları da zorlaştı” dedi.

Robert Koch Enstitüsü’nün verilerine göre son 24 saat içinde ise 16 bin 947 yeni vaka tespit edildi, toplam vaka sayısı 790 bin 503’e yükseldi. 107 kişinin hayatını kaybetmesiyle Kovid-19 kaynaklı ölenlerin sayısı da 12 bin 485 oldu. Ülkede bulaş oranı az da olsa yükseldi. Bir önceki gün bulaş oranı 0.99 iken şimdi 1.05 oldu. Bulaş oranı, her 100 hastanın kaç kişiye virüs bulaştırdığını gösteriyor.