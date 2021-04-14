‘Bu kin ve nefret kendilerini zehirliyor’

ERBAŞ, Wilders’ın paylaşımına ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şöyle dedi: “Barış dini İslam’ı ve rahmet ayı Ramazan-ı Şerif’i hedef alan Hollandalı ırkçı bir siyasetçinin söylemleri asla kabul edilemez. İslam düşmanlığını körükleyen, toplumsal barışı hedef alan ırkçı zihniyete karşı uluslararası toplumu bilinçli bir mücadeleye davet ediyorum. Avrupa’da yükselen İslam düşmanlığına ve bu tür sistematik provokasyonlara karşı Müslümanlar olarak aklı selim ile hareket ederek, İslam’ın hayat veren ilkelerini ve ramazan ayının rahmetini yaşamaya ve yaşatmaya devam edeceğiz.”

‘İNSANLIK DÜŞMANLIĞI PUSUDA’

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ise şunları söyledi: “Bu faşist, ramazana saldırırken aslında insanlığa saldırıyor. İnsanlığa düşman olanların yeni perdesi İslam’a düşmanlık. İnsanlığa düşmanlıklarını İslam düşmanlığı ile gizlemeye çalışıyorlar. Ama bu kin ve nefret sadece kendilerini zehirliyor. Bu hep böyleydi zaten. İslam düşmanı olup da mazlumları, göçmenleri, fakirleri, muhtaçları ve ‘yabancı’ları seven yoktur. Irkçı ve faşist bir kafayla insanlık düşmanıdırlar. O yüzden İslam düşmanlığının olduğu yerde insanlık düşmanlığı pusudadır.”

ALTUN: KALPSİZ WILDERS

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da Twitter hesabından paylaştığı videolu mesajında, arka fonda Wilders’ın fotoğrafına yer verdi. Altun, mesajında, “Kalpsiz Wilders aşırıcılığı, ırkçılığı, şiddeti ve faşizmi temsil ediyor. İslam, aşırıcılığı, şiddeti, ırkçılığı ve faşizmi kınıyor. Irkçılığı durdurun” ifadelerini kullandı.