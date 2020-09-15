Bu kez sert kayaya çarptılar!

Dün öğleden sonra gerçekleşen olayda diğer soyguncu ise hafif şekilde yaralandı. Kuyumcu hedef gözeterek ateş ettiği için tabancadan çıkan kurşunların tümü iki soyguncuya isabet etti. Çok değerli porselenlerin de satıldığı kuyumcu dükkânının camlarında ve duvarlarında herhangi bir hasar oluşmadı. Polis soyguncuların kimliğiyle ilgili bilgi vermedi. Almanya’da son yıllarda artan kuyumcu soygunları nedeniyle dükkân sahipleri silahlandı. Bu yüzden soygun veya soygun girişimlerinde sık sık çatışmalar yaşanabiliyor.