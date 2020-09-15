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Avrupa
BERLİN / Fotoğraflar: dpa
Haber Giriş: 15.09.2020 - 11:34 | Son Güncelleme:

Bu kez sert kayaya çarptılar!

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Bu kez sert kayaya çarptılar!
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Almanya’nın Celle kentinde 71 ve 72 yaşlarındaki bir çifte ait trafiğe kapalı caddedeki kuyumcu dükkânını soyma girişiminde bulunan silahlı iki soyguncu, dükkân sahibinin silahından çıkan kurşunlarla yaralandı. Yaralı soygunculardan birinin sağlık durumu ağır.

Dün öğleden sonra gerçekleşen olayda diğer soyguncu ise hafif şekilde yaralandı. Kuyumcu hedef gözeterek ateş ettiği için tabancadan çıkan kurşunların tümü iki soyguncuya isabet etti. Çok değerli porselenlerin de satıldığı kuyumcu dükkânının camlarında ve duvarlarında herhangi bir hasar oluşmadı. Polis soyguncuların kimliğiyle ilgili bilgi vermedi. Almanya’da son yıllarda artan kuyumcu soygunları nedeniyle dükkân sahipleri silahlandı. Bu yüzden soygun veya soygun girişimlerinde sık sık çatışmalar yaşanabiliyor.

Bu kez sert kayaya çarptılar

 

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