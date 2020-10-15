Bu kez polis adayları ırkçı paylaşımlarda bulundu

BERLİN Başsavcılığı, 26 polis akademisi öğrencisinin üye olduğu gruptaki paylaşımları yapan yedi öğrenci hakkında soruşturma başlattı. Berlin Emniyet Müdürlüğü de aynı polis adayları hakkında disiplin soruşturması için düğmeye bastı. Irkçı ve insanlık dışı mesajlar paylaşan polis adaylarının evlerine baskınlar yapıldığını ve burada delil toplandığını söyleyen Berlin Eyalet Emniyet Müdürü Barbara Slowik, ihbarda bulunulmasından dolayı minnettar olduğunu söyledi. Slowik, polisin yaptığı yemine sözde değil özde sadık olduğunu belirtirken, genel halk çıkarını korumak için görevinin başında olduğunu söyledi. Paylaşımı yapan polis adaylarına karşı cezai ve disiplin soruşturmalarının açıldığını kaydeden Slowik, başka yaptırımların söz konusu olabileceğine de dikkati çekti: “Berlin Polisi, anayasaya karşı sorumluluğunu yerine getirmede hiç şüpheye düşmeyecektir.”

Geçen haftalarda da polislerin kendi aralarında kurdukları WhatsApp grubunda ırkçı paylaşımlar yaptığı, göçmen ve yabancı düşmanı mesajlar yayınladıkları belirlenmişti.