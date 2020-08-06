Bu kez iki Türk camisine ve iki Türk aileye tehdit ‘NSE 2020’den

HESSEN Eyaleti’ndeki Fürth ve Wahlen kentlerinde DİTİB camilerine ‘NSE 2020’ imzalı tehdit mektubu gönderildi. Aynı tehdit mektubu Fürth kentinde iki Türk aileye de gönderildiği ortaya çıktı. Mektuplarda yabancı düşmanı ifadelerin yanında camilerin kundaklanacağı ifadeleri yer alıyor. Mektuplarda Türklerin geldikleri yere geri gitmeleri isteniyor, yoksa ateşe verilecekleri tehdidi vurgulanıyor. Mektubun sonunda ise “Sizin kökünüzü kazıyacağız” deniliyor. Polis mektupların daha önce avukat ve siyasetçilere gönderilen NSU 2.0 imzalı mektuplarla bağlantısını araştırıyor.