Bu kez hayal kırıklığı yaşadı

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BİRLİK Partileri’nin düzensiz göçün sınırlandırılması hedefiyle ikâmet etmeyi düzenleyen ve geçici koruma altındaki sığınmacıların ailelerini yanlarına getirmelerine izin verilmemesini içeren ‘İnsan Akınını Sınırlandırma Yasası’ başlıklı tasarısı, Federal Meclis’te çoğunluğu sağlayamadı. Oylamaya katılan 693 milletvekilinden 338’i tasarıya destek verirken, 350’si “Hayır” dedi. 5 parlamenter de çekimser kaldı. Daha önceki dönemlerde olduğu gibi son günlerde de sistematik olarak “AfD’yle kesinlikle iş birliği yapmayacağız” dediği halde aşırı sağcı partinin dolaylı desteğiyle sığınmacılar da dahil geçerli seyahat belgesi bulunmayan ve Avrupa serbest dolaşım hakkına sahip olmayan kişilerin Almanya sınırından geri çevrilmesini içeren önergenin kabul edilmesine sevinen CDU/CSU’nun başbakan adayı Friedrich Merz, bu kez tam bir hayal kırıklığı yaşadı. Azınlık hükümetini oluşturan SPD ile Yeşiller’in yanı sıra Sol Parti ve diğer partilerden bazı milletvekillerinin desteğiyle CDU/CSU’nun yasa tasarısı reddedildi.