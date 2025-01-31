×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLER Avrupa Haberleri

Bu kez hayal kırıklığı yaşadı

Güncelleme Tarihi:

#AVRUPADAN HABER#CDU/CSU#İnsan Akınını Sınırlandırma Yasası
Bu kez hayal kırıklığı yaşadı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 31, 2025 20:10

Almanya’da iktidara talip olan ana muhalefet CDU/CSU’nun sığınmacıların sınır kapılarından geri çevrilmesini içeren önergesi, Federal Meclis’in çarşamba günkü oturumunda aşırı sağcı AfD’nin desteğiyle kabul edilmişti. CDU/CSU’nun, düzensiz göçün ve sığınmacı sayısının sınırlandırılması için sunduğu yasa tasarısı ise bugünkü oturumda reddedildi.

Haberin Devamı

BİRLİK Partileri’nin düzensiz göçün sınırlandırılması hedefiyle ikâmet etmeyi düzenleyen ve geçici koruma altındaki sığınmacıların ailelerini yanlarına getirmelerine izin verilmemesini içeren ‘İnsan Akınını Sınırlandırma Yasası’ başlıklı tasarısı, Federal Meclis’te çoğunluğu sağlayamadı. Oylamaya katılan 693 milletvekilinden 338’i tasarıya destek verirken, 350’si “Hayır” dedi. 5 parlamenter de çekimser kaldı. Daha önceki dönemlerde olduğu gibi son günlerde de sistematik olarak “AfD’yle kesinlikle iş birliği yapmayacağız” dediği halde aşırı sağcı partinin dolaylı desteğiyle sığınmacılar da dahil geçerli seyahat belgesi bulunmayan ve Avrupa serbest dolaşım hakkına sahip olmayan kişilerin Almanya sınırından geri çevrilmesini içeren önergenin kabul edilmesine sevinen CDU/CSU’nun başbakan adayı Friedrich Merz, bu kez tam bir hayal kırıklığı yaşadı. Azınlık hükümetini oluşturan SPD ile Yeşiller’in yanı sıra Sol Parti ve diğer partilerden bazı milletvekillerinin desteğiyle CDU/CSU’nun yasa tasarısı reddedildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#AVRUPADAN HABER#CDU/CSU#İnsan Akınını Sınırlandırma Yasası

BAKMADAN GEÇME!