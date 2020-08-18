Bu kez Hamburg’ta yaşandı... ‘Nefes alamıyorum’

GÖRGÜ tanıklarının verdiği bilgiye göre pazartesi günü polis, kaldırımda elektrikli scooter süren 15 yaşlarındaki bir genci durdurup kimlik kontrolü yapmak istedi. Ancak kontrolün dozu arttı ve 4 polis genci bir duvarın dibine sıkıştırıp içlerinden biri boğazını sıktı. 15 yaşındaki genç o anlarda nefes almakta zorlandı. Ne tesadüftür ki polislerin genci sıkıştırdıkları duvarda, Amerika’da polis şiddetine kurban giden George Floyd’un ölmeden önceki sözleri olan “Nefes alamıyorum” yazısı dikkatleri çekti.

Videodaki görüntülere göre polis, kendisini savunmaya çalışan genci etkisiz hale getiremeyince takviye güç istedi. Polislerin elinden kurtulan genç sakin bir şekilde duvarın dibinde bekledi. Takviye güçle sekiz polis gencin etrafını sardı. Biri elindeki copu salladı, biri gözüne biber gazı sıktı. Görüntünün arkasından bir kadın sesi polislere, “Ne yapıyorsunuz. O daha 15 yaşında. Elinde silah filan yok” diye seslendi. Gözleri yanan ve “Nefes alamıyorum” diye bağıran çocuk tişörtünü çıkarmak istedi. O anda polisler üzerine çullandı. ‘GÖRÜNTÜLERİ İNCELİYORUZ’

Görüntü öncesi polislerle genç arasında nasıl bir olay yaşandığı bilinmiyor. Çocuğun elektrikli scooter ile kaldırımda gittiği ve polise kimliğini göstermediği iddası ise henüz doğrulanmadı. Hamburg Emniyeti’nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada ise, “Bize bugün birçok kullanıcının internetten paylaştığı görüntülerle ilgili şikâyetler ulaştı. Söz konusu görüntü bugün çok sayıda polisin katıldığı bir müdahaleyle ilgili. Biz video ve içeriğini inceliyoruz” denildi.

Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti İçişleri Bakanı, hafta sonu Düsseldorf’ta yaşanan polis şiddetini tüm yönleriyle açıklığa kavuşturacağını söyledi.

