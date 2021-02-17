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HaberlerAvrupa HaberleriBu kez Frankfurt’ta çıktı... Havalimanı’na 13 dakikalık mesafede
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Avrupa
DHA / Fotoğraf: Ing Images
Haber Giriş: 17.02.2021 - 11:38 | Son Güncelleme:

Bu kez Frankfurt’ta çıktı... Havalimanı’na 13 dakikalık mesafede

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Bu kez Frankfurt’ta çıktı... Havalimanı’na 13 dakikalık mesafede
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Almanya’nın Frankfurt Havalimanı’na 13 dakikalık mesafede İkinci Dünya Savaşı’na ait patlamamış bomba bulundu.

Frankfurt Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, 250-500 kilo aralığında olduğu tahmin edilen patlamamış bombanın ne kadar tehlike oluşturduğu yönündeki araştırmaların sürdüğü ifade edildi. Almanya’da, bazıları yerleşim yerlerinde olmak üzere İkinci Dünya Savaşı’ndan kalma patlamamış çok sayıda bomba bulunuyor. Bu bombalar uzmanlarca kontrollü şekilde etkisiz hale getiriliyor.

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