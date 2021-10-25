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Bu kez duvarlar dikenli telden

#Almanya#Sığınmacılar#Avrupa
Bu kez duvarlar dikenli telden

1 Eylül 1939’da başlayıp 2 Eylül 1945’te biten İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra Avrupa ikiye bölündü. Bir yanda komünizmin hâkim olduğu Sovyetler Birliği (SB) güdümlü Doğu Avrupa. Diğer yanda liberal demokrasinin hüküm sürdüğü Batı Avrupa. Bir yanda ‘Demir Perde’ olarak da nitelendirilen sosyalist sistemin insanlarını susturduğu Doğu Blok ülkeleri.

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Bu kez duvarlar dikenli telden

DİĞER yanda insanlarının her alanda sınırsız özgürlüğe sahip olduğu Batı Avrupa ülkeleri.
İkinci Dünya Savaşı sırasında Almanya’nın bir bölümü ‘Batılı müttefikler’, bir bölümü de Sovyetler tarafından işgal edildi.
Amerika Birleşik Devletleri (ABD), Birleşik Krallık (İngiltere) ve Fransa’nın işgalindeki bölgede 23 Mayıs 1949’da anayasanın kabulüyle Almanya Federal Cumhuriyeti (BRD-Batı Almanya) resmen kuruldu.
7 Ekim 1949’da da Sovyet işgalindeki bölgede Doğu Almanya olarak bilinen Demokratik Almanya Cumhuriyeti (DDR).
Doğu’dan Batı’ya göçün, daha doğrusu kaçışın artması üzerine 1952 yılında Doğu Almanya hükümeti, Batı Almanya sınırlarına 5 km. olan alanları ‘girilmez bölge’ ilan etti.
Hem de yaklaşık bin 490 km. boyunca.
O sınır bölgelerine mayınlar döşendi.
Gözetleme kuleleri yapıldı.
Ama kaçışların önüne geçmek kolay olmadı.
Özellikle Doğu Berlin’den Batı Berlin’e kaçanların sayısının zamanla artması üzerine, 13 Ağustos 1961’de Doğu Alman hükümetinin aldığı kararla ‘Berlin Duvarı’ örülmeye başlandı.
Hem de dönemin Doğu Almanya Devlet Başkanı Walter Ulbricht, 15 Haziran 1961’de düzenlenen bir basın toplantısında, “Kimsenin bir duvar örme niyeti yok” dediği halde.

BİRKAÇ AY İÇİNDE ÖRÜLDÜ
Batılıların ‘Utanç Duvarı’, Doğuluların “Faşizme geçit yok duvarı” olarak nitelediği, Almanya’yı Almanya’dan, Almanları Almanlardan, Berlin’i Berlin’den, Berlinlileri Berlinlilerden ayıran 167.8 km uzunluğundaki ‘Berlin Duvarı’ birkaç ay içinde örüldü.
Bu duvarları aşıp özgürlüğe kavuşmak isteyen 245 kişi yaşamını yitirdi.
Ve Sovyetler Birliği’nin “Geç kalanı yaşam cezalandırır” diyen lideri Mihail Gorbaçov’un ‘Perestroyka’ (yeniden yapılanma) ve ‘Glasnost’ (saydamlık) politikası sayesinde ‘Berlin Duvarı’ 28 yıl sonra 9 Kasım 1989’da ‘delindi’.
Daha sonraki günlerde de yıkıldı.
3 Ekim 1990 tarihinde de iki Almanya resmen birleşti.

Bu kez duvarlar dikenli telden
HEPSİ AB ÜLKESİ
‘Berlin Duvarı’ tarihe gömülürken, 2015 yılında Avrupa’ya sığınmacı akını yaşanması üzerine yeni duvarların örülmesi gündeme geldi.
Macaristan’ın 2010 yılından beri Başbakanlığını yapan Viktor Orban, ağırlıklı olarak Irak, Suriye, Afganistan ve Pakistan’dan gelen sığınmacıları ülkesine, daha doğrusu Avrupa’ya sokmamak için Sırbistan’a olan 175 km uzunluğundaki sınırına dikenli tellerden ‘duvar’ ördürttü.
Çok geçmeden Bulgaristan ile Yunanistan da Türkiye ile olan sınırlarını dikenli tellerden ‘duvarla’ çevirdi.
Avusturya da bunlara tam destek verdi.
Bu ülkelerin hepsi de Avrupa Birliği (AB) üyesidir.
Hem de DEMOKRASİ, BARIŞ, DAYANIŞMA, İNSANLIK ve ADALET’in büyük harflerle yazıldığı AB üyesi.
Ancak bu ilkelere sahip çıkan cesur Avrupalı politikacılar da vardı.
Bunların başında Almanya Başbakanı Angela Merkel geliyordu.
Merkel, “Wir schaffen das” (Biz bunu başarırız, beceririz, Bunun üstesinden geliriz) diyerek sığınmacılara Almanya’nın kapılarını sonuna kadar açtı.
Angela Merkel, bu kararlı tutumu ve insancıl davranışıyla AB’nin de Avrupalıların da onurunu kurtardı.

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İşte son dönemlerde Beyaz Rusya üzerinden Avrupa’ya gelen sığınmacı sayısının artması üzerine komşu ülkeler dikenli tellerden yeni ‘duvarlar’ örmeye başladılar.
Polonya, Beyaz Rusya ile olan 187 km uzunluğundaki sınırının 150 km’sini dikenli tellerle çevirme kararı aldı.
Litvanya da 2022 yılına kadar Beyaz Rusya ilke olan sınırlarına 508 km uzunluğunda ve 4 metre yüksekliğinde dikenli tellerden ‘duvar’ örme kararı aldı.
Letonya da Beyaz Rusya’ya olan sınırlarını 37 km boyunca dikenli tellerden ‘duvarla’ çevirecek.
*
Evet...
Bir dönemlerin ‘Demir Perde’ ülkeleri, ‘utanç duvarlarını’ yıkan özgürlük sevdalılarının sayesinde özgürlüklerine kavuştuklarını unutup, ‘medeniyet, özgürlük, dayanışma ve barış projesi’ olarak bilinen AB topraklarında yeni ‘utanç duvarları’ örmekteler.

 

 

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#Almanya#Sığınmacılar#Avrupa

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