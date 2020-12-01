Bu kez de ölenlerin sayısı yükseliyor

TESTLERDE pozitif çıkanların oranı da yükseldi. 47’inci haftada 1 milyon 350 bin 270 test yapıldı. Testlerin yüzde 9.7’si pozitif çıktı. Bir önceki hafta pozitif çıkanların oranı 9, iki hafta önce ise 7.9 olmuştu. Almanya’da mevcut sağlık sisteminin hasta sayısını kaldırabilmesi için 100 bin nüfus başına son 7 günde yeni vaka sayısının 50’nin altında olması kriteri bulunuyor. Berlin 1750 yeni vakayla vakaların görüldüğü en yüksek eyalet. İkinci sırada ise 1578 ile Bavyera, üçüncü sırada 1452 ile Kuzey Ren Vestfalya geliyor. Vakaların en düşük olduğu eyalet ise 370 ile Mecklenburg Vorpommern. 274 il ve ilçede 100 bin nüfus başına 100 vaka, 18 il ve ilçede 250, iki ilde ise 500’ün üzerinde vaka düşüyor.

Yoğun bakım hasta sayısı da artıyor. Toplam 27 bin 533 yataktan 5 bin 905 yatak boş. 3 bin 926 hasta yoğun bakımda koronavirüsten tedavi görüyor. 2 bin 319 hasta ise entübe ediliyor. Yoğun bakımda yatanların yüzde 23’ü ölüyor.