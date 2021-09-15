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Avrupa
BERLİN / Fotoğraf: dpa
Haber Giriş: 15.09.2021 - 11:19 | Son Güncelleme:

Bu kez de müsteşara soruşturma açıldı

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Bu kez de müsteşara soruşturma açıldı

Almanya’da Osnabrück Savcılığı’nın talimatıyla, Federal Maliye Bakanlığı’na kara parayla mücadelede görevinin yerine getirilmemesi nedeniyle yapılan baskın yeni bir boyut kazandı.

SAVCILIK, Federal Maliye Bakanı ve SPD’nin başbakan adayı Olaf Scholz’un yakın çalışma arkadaşlarından biri olan Maliye Bakanlığı Müsteşarı Wolfgang Schmidt hakkında soruşturma başlattı. Savcılık, baskınla ilgili mahkeme kararının bir bölümünü Twitter hesabından yayınladığı gerekçesiyle soruşturmanın açıldığını duyurdu. Osnabrück Savcılığı, ceza yasasının 353D paragrafına göre soruşturmaya yönelik belgelerin mahkeme süreci başlamadan önce kamuoyuyla paylaşılmasının yasak olduğunu belirtti.
Twitter paylaşımını savunan Schmidt ise, yapılan baskın sonrası kamuoyunda Federal Maliye Bakanlığı personeline yönelik soruşturma yapıldığı algısı oluştuğunu belirtirken, “Bu yanlış anlaşılmanın giderilmesi için kamuoyunun gerçek ve doğru belgelerle aydınlatılması gerekiyordu” dedi. Schmidt, soruşturmanın en kısa zamanda şüpheleri ortadan kaldıracağı konusunda emin olduğuna inandığını kaydetti.

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