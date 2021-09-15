Bu kez de müsteşara soruşturma açıldı

SAVCILIK, Federal Maliye Bakanı ve SPD’nin başbakan adayı Olaf Scholz’un yakın çalışma arkadaşlarından biri olan Maliye Bakanlığı Müsteşarı Wolfgang Schmidt hakkında soruşturma başlattı. Savcılık, baskınla ilgili mahkeme kararının bir bölümünü Twitter hesabından yayınladığı gerekçesiyle soruşturmanın açıldığını duyurdu. Osnabrück Savcılığı, ceza yasasının 353D paragrafına göre soruşturmaya yönelik belgelerin mahkeme süreci başlamadan önce kamuoyuyla paylaşılmasının yasak olduğunu belirtti.

Twitter paylaşımını savunan Schmidt ise, yapılan baskın sonrası kamuoyunda Federal Maliye Bakanlığı personeline yönelik soruşturma yapıldığı algısı oluştuğunu belirtirken, “Bu yanlış anlaşılmanın giderilmesi için kamuoyunun gerçek ve doğru belgelerle aydınlatılması gerekiyordu” dedi. Schmidt, soruşturmanın en kısa zamanda şüpheleri ortadan kaldıracağı konusunda emin olduğuna inandığını kaydetti.