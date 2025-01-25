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Bu kez Almanya'yı fethetti

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#Yusuf Dikeç#Şevval İlayda Tarhan#H&N Kupası
Bu kez Almanyayı fethetti
Oluşturulma Tarihi: Ocak 25, 2025 11:08

Milli sporcularımız Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda Tarhan, Almanya'da düzenlenen H&N Kupası'nda altın madalya kazandılar. Münih'teki organizasyonda 10 metre havalı tabanca karışık takım kategorisinde Türkiye'yi temsil eden ikili, finalde Ukraynalı Olena Kostevych-Oleh Omelchuk çiftini 17-9 yendi ve şampiyon oldu.

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Atıcılıkta Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda Tarhan'dan oluşan milli takım, Almanya'da devam eden H&N Kupası'nda altın madalya kazandı.

Münih kentindeki organizasyonda 10 metre havalı tabanca karışık takım kategorisinde Türkiye'yi temsil eden Yusuf Dikeç-Şevval İlayda Tarhan ikilisi, altın madalya müsabakasında Ukraynalı Olena Kostevych-Oleh Omelchuk çiftiyle karşılaştı.

Bu kez Almanyayı fethetti
ŞAMPİYON OLDULAR
Final karşılaşmasını 17-9 kazanan milli atıcılar, şampiyonluğa ulaştı. Aynı kategoride mücadele eden ve bronz madalya maçında Fransa'ya 16-8 yenilen İsmail Keleş ve Şimal Yılmaz'ın yer aldığı milli takım ise dördüncü oldu.

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#Yusuf Dikeç#Şevval İlayda Tarhan#H&N Kupası

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