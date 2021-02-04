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Avrupa
DHA / Fotoğraf: DHA
Haber Giriş: 04.02.2021 - 10:14 | Son Güncelleme:

Bu kasabada koronavirüse yakalanmak yasak

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Bu kasabada koronavirüse yakalanmak yasak
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İtalya’nın Sardinya bölgesindeki Nuoro şehrinde bulunan Oniferi kasabasında belediye başkanı koronavirüse (Covid-19) yakalanmayı yasakladı.

DÜNYAYI etkisi altına alan koronavirüsten en çok etkilenen ülkeler arasında yer alan İtalya’da alınan karar şaşkınlığa neden oldu. Ülkenin Sardinya bölgesindeki Nuoro şehrinde bulunan Oniferi kasabasındaki Belediye Başkanı Stefania Piras, bölgede vatandaşların hastalanmasını, tedaviye ihtiyaç duymasını ve koronavirüse yakalanmasını yasakladı.
Yasağın nedenine ilişkin açıklamalarda bulunan Piras, “Oniferi’de sağlık çalışanı kalmadı. Bugün bir doktorumuz daha görevinden ayrıldı. Ayrılan doktorun yerine baklacak bir sağlık çalışanı kalmadı. Artık herkes dikkat edecek. Burada koronaya yakalanmak artık yasak” dedi.

 

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