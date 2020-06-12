‘Bu karar siyasi ve Almanya...’

SALGIN sürecinin sadece Türkiye kökenli insanları zorlamadığını, Almanları da zorladığını dile getiren Bülent Bilgi, şöyle dedi: “31 ülkeye baktığımızda Avrupa ülkelerini anlayabiliyorum. Avrupa Birliği’nden çıkmış olan Büyük Biritanya’nın Kovid-19 sürecini nasıl yürüttüğünü biliyoruz. Bu kararın hukuki, adil olmadığını düşünüyoruz. Bu kararın insanların sağlığını düşünerek alınmış bir karar değil, siyasi bir karar olduğunu düşünüyoruz. Türkiye son olarak karantina uygulamasını kaldırmakla kalmadı. Yaklaşık bir aydır bu olayın sağlıklı işleyebilmesi için otellerini sertifikasyon sistemine dahil etti. Kararın siyasi bir karar olmasından hukuki olmadığı da ortaya çıkıyor. İnsanların özgürlüğünü kısıtladığı için bu kararın hukuki olarak sağlam ayaklar üzerinde de durmuyor. İnsanlarımız bu uygulamayı mahkemeye taşıyacak, mahkeme yoluyla hak aranacaktır. Bu siyasi bir karar ve eminim Almanya’nın, Türkiye’den bir talebi olacak. Nasıl bir talepte bulunur bilmiyorum ama “Ben seyahat meselesini haledersem, sen de sınırları daha sıkı kontrol edeceksin” gibi bir talepte bulunabileceğini de tahmin edebiliyorum. Gördüklerimi analiz ettiğimde böyle bir sonuca varıyorum. Bu kararın değişeceği kanaatını taşıyorum.”